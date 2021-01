Madryn | Luz y Fuerza le pide a Servicoop y al municipio que se dejen de pelear por los medios para que primen los servicios

El titular del Sindicato Regional de Luz y Fuerza dio una conferencia de prensa. Ratificó que la retención de servicios de los trabajadores seguirá hasta que se paguen los salarios. E hizo un llamado a la Justicia por el corte de luz del viernes: “Que el fiscal investigue hasta las últimas consecuencias”.

Las autoridades del Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia, encabezados por el secretario general Héctor González, ofrecieron ayer en Puerto Madryn una conferencia de prensa para explicar el estado del conflicto que se mantiene por el incumplimiento en el pago de los salarios de diciembre en Servicoop.

“Estamos haciendo retención de tareas y no paro”, aclaró el dirigente gremial, precisando que “nosotros vamos a hablar de los nuestros porque de la cooperativa le corresponde hablar a la conducción y al poder concedente, que es el municipio. Nuestra función es defender los interés de los trabajadores y sus familias, lo demás es problema del poder concedente con la cooperativa o viceversa”, reafirmó el líder gremial.

González estuvo acompañado por Roberto Fuentealba, el secretario general de la Seccional Madryn, y por Rogelio González, secretario de Coordinación de Luz y Fuerza.

Con referencia al plan de lucha iniciado el viernes último, González preciso que “estamos haciendo retención de servicios porque la patronal rompió el contrato al no pagarnos en tiempo y forma”. Asimismo, aclaró que no hay fecha tentativa de cobro porque “no hay nadie” que explique cómo se sale de esta situación, aunque aclaró que desde su punto de vista “acá no tiene que haber diálogo sino plata. Si hay plata trabajamos y si no hay, no lo hacemos”.

En consonancia con lo que ocurre con la cooperativa de Puerto Madryn, González aclaró que lo mismo se reproduce en las instituciones del interior chubutense, “donde hace seis o siete meses que no cobran sus sueldos, Servicios Públicos hace tres meses y medio que no cobran sueldo ni aguinaldos, y ya estamos cansados. Acá nadie te dice nada ni responde”.

“Que nos paguen”

En la conferencia de prensa, el dirigente de Luz y Fuerza recordó que esta situación fue advertida diez meses atrás a las autoridades de Servicoop, al entonces intendente Ricardo Sastre y al propio Gustavo Sastre –que lo sucedió en el cargo-, “porque desde mayo de 2017 no hay recomposición tarifaria. Comparen con lo que quieran comparar, todo aumentó menos la tarifa de la cooperativa. Ese es un tema que compete al poder concedente con la cooperativa”.

En esa oportunidad, les advirtió que “esta situación iba a seguir así hasta que la cooperativa no pudiera pagar los sueldos y ahí entramos en conflicto nosotros”, afirmó González.

El dirigente evitó inmiscuirse en la discusión por el tema tarifa o la diferencia que existe entre el municipio y la conducción de la cooperativa, todavía controlada por dirigentes de la agrupación kirchnerista UyO. “Nosotros estamos pidiendo que nos paguen el sueldo que nos corresponde”, repitió González, quien remarcó que “en marzo de 2020 hablé de lo que estaba pasando y desde ahí nunca más hablé. Vamos a seguir con la medida hasta que nos paguen”, sentenció.

En los últimos días, el intendente Sastre deslizó la posibilidad de avanzar en una intervención en la prestadora de los servicios esenciales de Puerto Madryn, una alternativa que el secretario de Luz y Fuerza definió como “sacarse el lazo de encima” y que no aportará ninguna solución al problema estructural que se tiene y que condujo a la crisis económica y financiera. “¿Vamos a judicializar? El problema es de la Justicia ahora”.

Investigación penal

Con referencia a la investigación penal que se ha iniciado por parte del fiscal Daniel Báez por el corto de energía ocurrido el viernes pasado, el dirigente gremial dijo que “el fiscal investigue hasta las últimas consecuencias porque tenemos decenas de estas cosas. Cada vez que se plantea un conflicto con Luz y Fuerza, los muchachos han encontrado bolsas de nylon con estopa y ropa para tapar las cloacas; en las distintas subestaciones tiran hierros de construcción para que salten los transformadores. Estamos acostumbrados a esto para tirarnos la comunidad en contra. Nosotros tenemos que ir a arreglarlo después”, señaló.

Junto a ello, pidió que tanto el poder concedente como la conducción de la cooperativa “se dejen de pelear por los medios porque es una cosa infantil, una chiquilinada lo que están haciendo”.

“Tienen que sentarse a conversar y llegar a un acuerdo porque tienen que primar los servicios esenciales para la comunidad”