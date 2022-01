Madryn | mañana llegarán dos aviones hidrantes para combatir el incendio que se desata al norte de la ciudad

La noticia fue dada a conocer por el intendente Gustavo Sastre, quien en horas de la mañana se reunió con distintos organismos públicos.

En la mañana de hoy el Intendente Gustavo Sastre, se reunió con distintos organismos públicos para seguir coordinando los trabajos que se están realizando para extinguir el incendio.

Se buscas optimizar los recursos y para eso en el transcurso de la mañana llegarán a la ciudad dos aviones hidrantes.

El día de ayer el vicegobernador de Chubut, Ricardo Sastre y el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, estuvieron presentes, en el incendio que se desata al norte de la ciudad. Ambos pusieron en valor el arduo trabajo que están desarrollando los Bomberos Voluntarios y distintos organismos públicos, con el acompañamiento del sector privado.

También, se hizo un llamado a la comunidad para que tenga prudencia y no se acerque a los lugares en los que se están desarrollando las tareas, evitando ir al sector. También se solicitó que no se circule hacia la localidad de Puerto Pirámides, con el objetivo de no interrumpir el desarrollo de las acciones que se ejecutan para extinguir el fuego y también con el fin de descongestionar la zona de Península Valdés.

Tarea muy grande

Al respecto, el Vicegobernador dijo: “La realidad es que es una tristeza muy grande comenzar así el año. Veníamos sufriendo incendios en toda la comarca de la cordillera, y ahora le toca a Puerto Madryn con un frente que es visiblemente grande, y con llamas de mucha altura”.

Además, agregó: “Los bomberos nos explican que hay lugares en donde las llamas duplicaban la altura de los postes de luz de la ruta. Es muy difícil combatirlo, y máxime teniendo en cuenta los pronósticos de viento. De igual forma se está llevando adelante una tarea muy grande entre sector público y privado, para ‘barrer’ las banquinas y poder realizar los cortafuegos con éxito”.

En otro orden, solicitó “precaución” a los vecinos que viven por la zona, para reducir el tránsito y así “poder ayudar a todas las personas que están combatiendo el incendio en la ruta”.

Labores destacadas

Por su parte, el Intendente manifestó: “Le solicitamos a la comunidad que cumpla con los lineamientos que se han establecido para que se pueda seguir realizando acciones de extinción del fuego y también para que no haya inconvenientes mayores. La labor que están haciendo los Bomberos en el lugar, junto a distintos organismos y con el aporte del sector privado es impresionante”.

“Se está haciendo un trabajo sumamente destacable, realizando cortafuegos y picadas en distintos puntos, atentos siempre a las rotaciones del viento, que son una constante y que complican las labores. Hay una inestabilidad importante del fuego, por lo que se tiene que avanzar con precaución y esperar para definir en donde se colocan las máquinas”, concluyó el Jefe Comunal.