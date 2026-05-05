SEROS actualizó el subsidio para afiliados con celiaquía y recordó cómo acceder al beneficio

El pago se acredita automáticamente cada mes para afiliados con diagnóstico de enfermedad celíaca.

El Instituto de Seguridad Social y Seguros del Chubut (ISSyS), a través de la Obra Social SEROS, recuerda a sus afiliados que se encuentra vigente la modalidad de pago directo del subsidio por enfermedad celíaca cuyo valor fue actualizado recientemente por el organismo.

El beneficio se acredita mensualmente en la cuenta bancaria del afiliado dentro de los primeros cinco días hábiles, sin necesidad de presentar comprobantes de gasto ni realizar trámites adicionales. Esta modalidad tiene como objetivo simplificar el acceso, brindar mayor previsibilidad y acompañar a las personas con diagnóstico de celiaquía y a sus familias.

El subsidio está destinado a afiliados titulares y familiares a cargo con diagnóstico de enfermedad celíaca, y busca compensar los costos diferenciales de harinas, premezclas y productos libres de gluten.

Los criterios diagnósticos y el procedimiento de autorización se encuentran establecidos en la normativa vigente, garantizando un acceso equitativo al beneficio en toda la provincia, mientras que el importe es calculado porcentualmente en base a la valorización mensual de la canasta básica alimentaria y de la canasta básica total del Indec.

Asimismo, el ISSyS recuerda la importancia de mantener actualizados los datos personales y bancarios para asegurar la correcta acreditación del subsidio: Correo electrónico, Teléfono, CBU (cuenta bancaria).

Para mayores consultas acercarse a las oficinas de SEROS más cercana, o contactarse al whatsapp (280) 441 6186 de la secretaría médica de obra social.

De esta manera, ISSyS continúa fortaleciendo políticas que promueven la accesibilidad, la simplificación de trámites y el acompañamiento permanente a su comunidad afiliada.