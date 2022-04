Madryn | Sastre confirmó que comenzaron los trabajos de instalar un “Municerca” en Solana

Las tareas se iniciaron en la mañana de este jueves y servirán para instalar un Municerca en el Barrio Solana, en la plaza donde se encuentra el cajero automático. Además, comenzaron los trabajos para pavimentar la calle Rosales entre Sarmiento y 9 de Julio, en la parte posterior de la Escuela Politécnica.

“El nivel de obra pública que estamos teniendo en Madryn es muy alto, y eso nos pone muy contentos. En cada rincón de la ciudad hay proyectos y trabajos llevándose a cabo, con el fin de seguir brindándole respuestas a la gente”, indicó Gustavo Sastre, quien destacó “las tareas que comenzaron esta mañana en el Barrio Solana, donde se instalará un Municerca, a metros de donde se encuentra el cajero automático del Banco del Chubut colocado meses atrás. Era una promesa de campaña llevar una dependencia del municipio al lugar, para darle la posibilidad a los vecinos que allí residen, que puedan realizar los trámites correspondientes con el Municipio, a pocas cuadras de sus casas”.

En base a esto, y tras recorrer diversos puntos de la ciudad, el intendente señaló que “hay un nivel de obra pública que va en aumento, cada semana son más los lugares a los que llegamos con estas acciones. Más allá de los trabajos que pueden llevarse adelante en los barrios, como construcción de cordones cuneta, veredas, tareas de limpieza a cargo de distintas cuadrillas, urbanización y embellecimiento; en zona oeste estamos pavimentando varias arterias incluida la Estivariz, que en total alcanza las 15 cuadras lineales de Tierra del Fuego hasta Juan B. Justo. También estamos realizando pavimento en la zona norte, y en zona sur anunciamos la pavimentación de 15 cuadras hace pocos días, y licitamos otras 15 para las próximas semanas. A eso se le suma también la calle Rosales, donde abrimos el tránsito hace pocos días entre España y Gales, y se continúa ya con los trabajos del terreno para asfaltar esa misma arteria, entre Sarmiento y 9 de Julio. Con los frentistas de allí me comprometí en campaña a pavimentar esa calle, que era un reclamo histórico. Y lo vamos a cumplir”, dijo.

Justamente en calle Rosales, entre Sarmiento y 9 de Julio, iniciaron el miércoles por la tarde las tareas de movimiento de suelo, para compactar el terreno por debajo de los cordones cuneta, y poder realizar las correspondientes tareas posteriores de pavimentación.

“Es realmente gratificante poder cruzarse con obras en cada rincón de la ciudad. Cuando comenzamos en pandemia, nos pusimos dos objetivos claros: duplicar los esfuerzos de gestión, y administrar los recursos al máximo para permitirnos hacer obras con presupuesto municipal, con dinero de los vecinos. Y sobre esas dos metas, profundizamos las gestiones para que el ritmo de obras no se detenga. Hoy, ya superada esa época de pandemia, podemos ver que no sólo no bajó el ritmo de los trabajos, sino que además se ha seguido incrementando. De eso se trata lo que estamos haciendo, de gestionar con seriedad los proyectos y de administrar responsablemente los fondos, para seguir brindando respuestas y soluciones”, cerró Sastre.