Madryn | Sastre recibió a un grupo de vecinos autoconvocados del barrio Solana para dialogar sobre obras

El Intendente de Puerto Madryn mantuvo un encuentro con habitantes del sector, que se reunieron con el Jefe Comunal en representación de cientos de ciudadanos que viven en el área y que solicitaron información al respecto de distintas temáticas, debido a los problemas de comunicación por parte de la Junta Vecinal

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, recibió a un grupo de vecinos autoconvocados del barrio Solana de la Patagonia, con quienes dialogó sobre la actualidad del sector y les informó la realidad de distintos proyectos y propuestas impulsadas por el Municipio, celebrando la posibilidad de poder establecer un canal de interacción directo.

En el encuentro se hizo hincapié en los problemas de comunicación con la Junta Vecinal. En este contexto, los vecinos que mantuvieron la reunión con el Intendente, que vinieron en nombre de cientos de habitantes de Solana de la Patagonia que suscribieron una nota para que estos representantes tuvieran una reunión con el Jefe Comunal, no se sienten representados por dicha conducción.

Además, se puso en valor todas las gestiones realizadas por el Jefe Comunal para que se realicen obras en el barrio, al mismo tiempo que se indicó que el Municerca que había comenzado a instalarse en el sector compete a la órbita municipal.

No obstante, las autoridades de la Junta Vecinal mezclaron diversos temas y no aceptaron esta obra de pequeña escala, haciendo hincapié en que se iba a ocupar un gran porcentaje de la plaza del barrio, siendo que solo se iban a utilizar 30 metros cuadrados sobre los 14.000 totales. Además, se la puso como opcional a labores que dependen del Gobierno Provincial.

Los vecinos solicitaron que el Jefe Comunal detalle cuáles son las obras que alcanzarán al barrio, por lo que se aclaró en qué instancia está cada una las mejoras de infraestructura que se gestionaron, pero que están fuera de la competencia directa de la Municipalidad, como la Comisaría 5ª, el Centro de Atención Primaria de la Salud, el nodo semafórico en el ingreso sobre la Ruta Provincial N°1 y la Planta de Tratamiento Sur.

Diálogo con todos los vecinos

Al respecto, el Jefe Comunal dijo: “Desde que asumimos esta gestión nos propusimos llegar con obras a todos los sectores de Puerto Madryn, entendiendo que esa es la manera más adecuada para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Lo estamos haciendo y hoy tenemos una gran cantidad de mejoras de infraestructura y equipamiento urbano en los distintos puntos de la ciudad”.

En este mismo sentido, el Intendente agregó: “Solana de la Patagonia no es un barrio ajeno a esta situación, todo lo contrario. Hemos gestionado una gran cantidad de obras para el sector ante el Gobierno Provincial y el Gobierno Nacional. También quisimos hacer mejoras de infraestructura con fondos propios, como iba a ser el Municerca, que iba a generar beneficios para los vecinos que no puedan o no quieran dirigirse hasta el centro de la ciudad y que no pudimos concretar por la negativa de la Junta Vecinal”

“Celebramos el diálogo que tuvimos con los vecinos autoconvocados del barrio, ya que pudimos escuchar en primera persona lo que los inquieta y ellos también recibieron las respuestas que vinieron a buscar. Eso es lo que queremos, el contacto con los vecinos, trabajando juntos y articulando acciones”, concluyó Sastre.

Los presentes

En el encuentro entre Sastre y los vecinos del barrio Solana de la Patagonia también estuvieron presentes el secretario de Gobierno, Martín Ebene; la secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Lucía Taylor; el secretario de Ecología y Protección Ambiental, Facundo Ursino, y personal de la cartera de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.