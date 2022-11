Massoni: “No habrá lugar para empresas de políticos o sindicalistas en mi gestión en Trelew”

Lo dijo el precandidato a intendente, al hablar del deficiente servicio de transporte público en la ciudad.

El precandidato a intendente de Trelew Federico Massoni dijo este lunes que en su gestión al frente de la Municipalidad “no habrá lugar para las empresas de políticos ni de sindicalistas”, al hablar del deficiente servicio de transporte público que se presta en la ciudad.

“Nosotros venimos diciendo que Trelew necesita tranquilidad y orden, y para eso hay que comenzar por ser serios en las cosas que realmente hacen a la calidad de vida de los vecinos”, indicó Massoni.

“Tenemos equipos técnicos que tienen en claro cómo hay que proceder en los temas más trascendentes de la ciudad. Uno de ellos es el transporte público, que es uno de los peores de Chubut”, manifestó.

“Lo primero que tenemos que hacer, y que vamos a hacer, es no permitir más que haya concesiones para empresas de políticos o de sindicalistas. Necesitamos empresas serias, que tomen el riesgo inherente a cualquier actividad y no que tomen de rehenes a los vecinos cuando no llega algún subsidio”, manifestó.

Por ello, agregó, “tenemos un modelo en nuestra vecina localidad de Rawson, donde el intendente Biss decidió dar marcha atrás con la concesión anterior y avanzar con una empresa en un servicio que aún es de emergencia, pero que ya ha venido demostrando que no solo abarata los costos para el Estado, sino que presta mejor servicio, incorporando a más sectores e incluso extendiendo su horario”.

“Tenemos que hacer de Trelew una ciudad sustentable en todo sentido, y uno de ellos es tener un empresariado serio, que asuma los riesgos y que apueste al crecimiento conjunto. Por eso, una de mis primeras medidas al frente de la Municipalidad va a ser dar de baja a la actual concesión y hacer un nuevo llamado a licitación”, finalizó.