Milei adelantó que si es presidente “Macri va a ser mi representante ante el mundo”

El candidato de La Libertad Avanza planea ofrecerle “un rol destacado” dentro de su Gobierno si se volviera a imponer en las urnas.

Confiado en lograr un nuevo triunfo en las elecciones generales del próximo 22 de octubre -luego de la resonante victoria que obtuvo en las PASO 2023-, el candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, ya comenzó a planificar el equipo de trabajo con el que desearía contar si ganara la presidencia. En este sentido, hoy el libertario ratificó en declaraciones radiales que mantiene un diálogo fluido con el ex presidente Mauricio Macri, a tal punto que lo ve con buenos ojos para ofrecerle “un rol destacado” si fuera elegido como próximo mandatario nacional.

“Si soy presidente, Macri tendría un rol destacado como representante de la Argentina. Sería una figura por encima de Cancillería y demás… un representante del país, no sé cómo se define, habría que crear la figura, pero creo que es alguien que puede abrir mercados”, detalló en diálogo con Radio Mitre.

Sobre sus últimas charlas con el ex mandatario nacional, Milei contó que hablaron de diversos temas, pero se mostró sorprendido por un gesto de Macri que le llamó la atención. “Hablamos de varios temas. Pero me ha sorprendido muy gratamente que no sólo se ocupó de preguntarme cosas de economía, sino que ha mostrado un lado humano no esperado para mi dado el vínculo que tenemos”, señaló el referente libertario durante la entrevista.

En cuanto a la reunión que mantuvo este viernes por zoom con autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI), Milei aseguró que el trato fue “muy cordial” y quedaron “en buenos términos” de cara a un futuro encuentro. “Acordamos que ellos nos van a pasar sus papeles de trabajo. Es la primera reunión de tantas, y ahora empieza una interacción de equipos técnicos”, explicó.

“Una de las cosas que dejé en claro es que los compromisos se respetan a rajatabla. El ajuste que proponemos implica ir a un resultado financiera nulo. “Significa que no se toma más deuda. La deuda no va a crecer. Argentina pasaría a tener solvencia”, detalló Milei, quien el domingo pasado acumuló más de 7 millones de votos en todo el país.

Además, el libertario contó que durante el encuentro con el Fondo hablaron “del proyecto de dolarización” que él impulsa para la Argentina, y explicó “la viabilidad del mismo”.

“Haría que no hayan más devaluaciones. El programa sería expansivo. Presenta la posibilidad de grandes ganancias de capital. Es necesario cambiar la moneda. Es una de las grandes estafas de la humanidad, y más en la Argentina. Los políticos nos robaron 280 mil millones de dólares con el señoreaje”, sostuvo.

Al ser consultado por la posible visita del papa Francisco a la Argentina una vez consumadas las elecciones presidenciales, Milei aseguró que, de ser Presidente, el recibimiento será “acorde a un jefe de Estado”. Y sobre lo que podría significar el desembarco del Sumo Pontífice en el país, opinó: “Es el jefe espiritual de la gran mayoría de los argentinos”.