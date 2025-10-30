Murieron tres argentinos alistados en el ejército de Ucrania

Fueron víctimas de un ataque con drones Rusos en la región de Sumy, al noroeste de Ucrania.



Tres ciudadanos argentinos que combatían en el ejército ucraniano murieron tras un ataque con drones lanzado por Rusia en la región de Sumy, al noreste de Ucrania, en una zona cercana a la denominada «línea cero», donde se registran los enfrentamientos más intensos.

Las víctimas fueron identificadas como José Adrián Gallardo (53 años), Mariano Franco (47) y Ariel Achor (25), quienes se habían alistado a mediados de septiembre. Ninguno de ellos tenía formación en el Ejército Argentino ni había integrado sus filas.

En la misión también participaban otros dos argentinos, que resultaron heridos por las esquirlas y el impacto de los drones, mientras que un ciudadano colombiano fue la cuarta víctima fatal del ataque.

El jefe de la administración militar de la zona, Oleg Grigorov, informó que durante la ofensiva el ejército ruso desplegó «decenas de lanzamientos de drones y bombas aéreas guiadas». El impacto de la operación afectó además a prisioneros de guerra rusos.