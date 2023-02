Polémica en comodoro por la millonaria cifra que cobrarían  María Becerra, Los Palmeras y Soledad

Ana clara Romero criticó a Luque por las exorbitante cifras que el municipio pagará a los artistas que se presentarán en el marco del aniversario de la ciudad petrolera.

En diálogo con Radio 3 de Trelew, la diputada nacional, Ana Clara Romero, se refirió a la millonaria cifra que cobrarían los artistas, María Becerra, Los Palmeras y Soledad en sus presentaciónes en el marco del aniversario de Comodoro. Al respecto manifestó: “yo creo que hay que hablar siempre de prioridades, me parece que eso es lo que no tenemos que perder en una situación en la cual a la ciudad le faltan las cuestiones básicas, me parece que hay que tener cierto criterio, tal vez traer algún cantante o quien genere un espectáculo por supuesto para la gente sea divertido y pueda disfrutar en familia, pero me parece que hay cuestiones que exceden la razonabilidad”.

En ese sentido aclaró que si bien se trata de una información extraoficial, la inversión en estos tres artistas sería superior a los cientos de millones de pesos y sostuvo que María Becerra, cobraría 50 millones de pesos, Los palmeras 30 millones de pesos, y Soledad 20 millones de pesos.

La diputada adelantó qué pedirá informes al respecto y opinó que “habría que darle la oportunidad a artistas locales” asegurando que la caja no es infinita por más que comodoro tenga muchos recursos por la ley hidrocarburífera y demás, “no es infinita hay que plantear una serie de prioridades y ser muy conscientes al momento de gastar la plata de los contribuyentes” .

Romero también se refirió a sus pedidos de informe al municipio “yo me he pasado desde que estoy hace 4 años en la función pública con pedidos de informes. Al principio no me lo contestaban, llegué a la justicia y después de dos amparos, la justicia le dijo al municipio de comodoro rivadavia que tenían que contestar los pedidos de informe a Ana Clara Romero y recién ahí me están brindando información”