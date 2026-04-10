Khamenei jura “venganza” por la muerte de su padre y anuncia nueva fase en el estrecho de Ormuz

Añadió que Irán no buscaba la guerra, pero que no renunciaría a sus derechos.

El líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, afirmó este jueves que está decidido a “vengarse” por la muerte de su padre, Ali Khamenei, y de todos los fallecidos en la guerra con Estados Unidos e Israel.

También dijo que Irán llevará la gestión del estrecho de Ormuz a una “nueva fase”, en un mensaje al cumplirse 40 días del asesinato de su padre y predecesor, reportaron las cadenas CNN y NBC News, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Añadió que Irán no buscaba la guerra, pero que no renunciaría a sus derechos, “y en este sentido consideramos a todo el Frente de Resistencia como un todo unificado”.

“Sin duda exigiremos una indemnización por todos y cada uno de los daños infligidos, así como el precio de sangre pagado por los mártires y la compensación por los heridos de esta guerra”, afirmó.

La declaración atribuida a Khamenei fue difundida por los medios estatales, y el líder, de 56 años, no ha sido visto en persona desde los ataques estadounidenses e israelíes que mataron al difunto ayatolá Ali Khamenei, de 86 años, y que desencadenaron el conflicto actual.

Khamenei adoptó un tono desafiante, afirmando que el conflicto solo ha unido al país y reforzado su determinación de derrotar a sus enemigos, incluso cuando “el campo de batalla ha entrado en una fase de silencio” en medio del alto el fuego de dos semanas.

El presidente del Parlamento iraní advierte de “fuertes respuestas” si continúan los ataques contra el Líbano

Por otro lado, el presidente del Parlamento iraní advirtió el jueves que los continuos ataques israelíes contra Hezbolá en el Líbano acarrearían “costos explícitos y respuestas contundentes”.

Al igual que otros funcionarios iraníes, Mohammad Bagher Qalibaf insistió en que el alto el fuego de dos semanas se extendía al Líbano, algo que negaron tanto Israel como Estados Unidos.

“Las violaciones del alto el fuego conllevan respuestas explícitas y contundentes” escribió. “Apaguen el fuego de inmediato”, reportó la cadena CBS News.

Se ha mencionado a Qalibaf como posible negociador que podría reunirse con el vicepresidente estadounidense JD Vance este fin de semana para mantener conversaciones en Islamabad, la capital de Pakistán.