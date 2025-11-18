Provincia confirmó que este martes habrá actividades habituales en todas las escuelas del Chubut

El Ministerio de Educación adoptó la decisión tras haber verificado el descenso del nivel de alerta meteorológica por vientos.



El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Educación de la Provincia, informa a las comunidades educativas que, habiéndose verificado el descenso del nivel de alerta meteorológica por vientos, pasando de naranja a amarillo en amplios sectores del territorio provincial, y encontrándose sin riesgo la porción restante del territorio, se dispone el retorno a la habitualidad de las actividades escolares en toda la provincia a partir del martes 18 de noviembre.

Esta decisión se adopta tras la evaluación de la información oficial provista por la Subsecretaría de Protección Ciudadana, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, y del Servicio Meteorológico Nacional.

En este marco, el Ministerio de Educación comunica que todas las instituciones educativas deberán reanudar sus actividades conforme a sus horarios habituales.

No obstante, los equipos directivos de aquellas escuelas que por razones de fuerza mayor no pudiesen retomar la presencialidad en los plazos previstos, informarán a sus comunidades educativas a través de los canales institucionales formales, garantizando así una comunicación clara y oportuna.

Asimismo, se recuerda que ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, la ciudadanía puede comunicarse con Protección Ciudadana al 0800-666-2447.

El Ministerio de Educación agradeció el compromiso, la colaboración y la responsabilidad de todas las comunidades educativas durante esta jornada y reafirma su disposición permanente para acompañar el desarrollo de las actividades escolares en un marco de cuidado y previsión.