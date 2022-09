San Lorenzo | ¿denuncia de Tinelli a Insua?

El DT podría recibir una denuncia penal de parte de Marcelo Tinelli, por la frase que soltó post 0-1 con River mientras discutía con un plateísta.

“Manga de hijos de p…, ¿por qué no put… a Tinelli que se robó todo? Conchudos”, soltó el entrenador, masticando bronca, mientras caminaba a los vestuarios después de cruzarse con un hincha que estaba ubicado justo detrás de su banco.

La cuestión no quedó ahí. En la conferencia de prensa, cuando fue consultado por el tema y ya se había viralizado el video que captó ese preciso momento, no se retractó. “¿Qué voy a aclarar? No tengo nada que aclarar. Estaba muy metido en el partido, no sé ni qué pasó ni qué dije. Es una cuestión sociológica: alguno que estaba enojado, que viene a descargarse de lo que le pasa en la semana y putea a los jugadores, al árbitro, al VAR…”, afirmó.

Vale recordar que MT fue vice del Ciclón desde el 2012 al 2019 y, luego, presidente hasta mayo de este año cuando, tras un año de licencia, presentó su renuncia. Prácticamente al mismo tiempo en que Insua asumía como DT…

Las diferencias entre el entrenador y el conductor de TV no son nuevas. Entre ellos no hay onda desde hace tiempo y no es algo oculto. “No trabajaría con Tinelli porque no tengo buena relación. Es un tema de índole personal, no tengo un buen concepto de él como individuo”, lanzó el técnico cuervo el año pasado.

¿Cuál es el problema? Ruben Darío lo culpa por haber dejado libre a su hijo Robertino, quien en 2015 integró la Reserva que se consagró campeona con el Chimi Ávila como goleador e Insua junior -junto a Montagna y Reniero- con apenas un tanto menos.

Lo concreto es que, de oficio, este lunes por la mañana la Fiscalía Especialista en Eventos Masivos de CABA le inició una acta por incitación a la violencia; mientras que casi al mismo tiempo Tinelli evaluaba con sus abogados los pasos a seguir. Si bien desde el entorno del Cabezón hay bastante silencio, los rumores indican que realizaría una denuncia penal contra el entrenador.