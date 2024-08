Se viene el libro “Los 4 de Corcovado” de Mariel Suárez que “hará mucho ruido”

La exjueza adelantó que hablará de “corrupción policial y judicial”. Tendrá 9 capítulos y está por entrar en imprenta.



La exjueza Mariel Suárez confirmó que finalizó del libro que estaba escribiendo cuando visitó a Cristián “Mai” Bustos en la cárcel lo que le costó la destitución del cargo y dijo que “sobre todo va a tratar de corrupción judicial y policial. Por eso me echaron. Anticipo que va a ser una bomba”.

Suárez, quien acaba de ganarle un juicio al Estado Provincial por salarios caídos cuando fue sometida a un juicio entre 2013 y 2015 el que después fue declarado nulo, también expresó que “viene otra demanda por lo que me ocurrió en 2023, ese si será por daños y perjuicios, por todo el daño moral que sufrí. Yo no se y no me gusta hablar de montos de dinero. Es lo que menos me importa. Y no quiero hablar de eso por ahora. Prefiero el bajo perfil y que todo lo decida la justicia”, manifestó en un diálogo exclusivo con Red43. Actualmente, además de trabajar en el libro, Suárez tiene una columna en una radio de Comodoro (100.1) que denomina «Prófugos de la justicia».

Hay que recordar que Suárez fue protagonista de un hecho que recorrió el país cuando el 29 de diciembre de 2021 visitó en su celda a Cristian “Mai” Bustos en la cárcel provincial de Trelew. Bustos había sido condenado a cadena perpetua días antes por un tribunal que ella misma había integrado. La condena fue por el asesinato del policía Tito Roberts en un enfrentamiento en Corcovado.

En las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad del penal se ve a Bustos y Suárez conversar sentados en el piso y todo parece indicar que se besan. Por eso, Suárez quedó estigmatizada como “la jueza de los besos”, algo de lo cual siempre renegó y no estuvo de acuerdo. Tras un jury, ese hecho le costó la destitución del cargo.

Ahora, la exjueza que siempre dijo que la de Bustos fue una “visita académica” por un libro que estaba escribiendo sobre la vida de “Mai” y sus hermanos confirmó a Red43 que efectivamente lo finalizó. En un principio y como anticipó en aquel momento se llamaría “Los 4 de Corcovado”, localidad donde vivieron Bustos y su familia.

El libro consta de 9 capítulos. Tiene dos prólogos. Uno de ellos, escrito por el conocido abogado y constitucionalista de Comodoro Rivadavia Gustavo Carranza Latrubesse, quien se hiciera conocido por haber presentado pedidos de juicio político a miembros del Superior Tribunal de Justicia años atrás.

Y otro, a cargo de una periodista perteneciente el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) que conduce el conocido escritor y periodista Horacio Verbisky. La contratapa estará a cargo de una arte terapeuta y poeta argentina radicada hace 30 años en Francia, según informó la misma Suárez.

“El libro ya está por ingresar a imprenta y aseguro que hará mucho ruido. Está corregido y macerado. Y además de la edición impresa tendrá un formato digital. Tengo propuestas para que sea traducido al inglés y francés”, expresó Suárez y agregó que “no sólo hablará de la historia de los Bustos, también habrá contenido sobre la corrupción policial y judicial. Por eso digo que hará mucho ruido”.

