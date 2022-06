Tamara Báez compartió fotos inéditas de L-Gante con menos tatuajes

Fue la respuesta de la chica cuando una seguidora le preguntó hace cuánto que lo conoce a Elián.



Tamara Báez compartió en su cuenta de Instagram algunas fotografías inéditas del creador de la Cumbia 420, su pareja L-Gante, antes de ser famoso, y revolucionó a sus fans.

Luego de que una seguidora le pregunte hace cuanto conoce a Elián -nombre real de L-Gante-, ella sostuvo que hace mucho, y para comprobarlo, subió una foto en donde se los ve muy chiquitos a los dos, y con el pelo colorado.

Días atrás, la novia de L-Gante se peleó con una seguidora que la criticó por su dentadura despareja. “Posta, la mujer de L-Gante tiene los dientes así”, escribió la mujer junto a una foto. Al ver la publicación, Tamara explotó y respondió: “Hablemos de Belu, che, que parece que es perfecta ja ja ja. Sí, tengo los dientes así y estoy en tratamiento para ponerme brackets. Y los muestro porque no me incomoda. Yo me arreglo los dientes, pero vos ya no tenés arreglo haciendo esto así para que todos lo compartan y quieran reírse de mí”.