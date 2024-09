Torres anunció la creación de la Agencia Antinarcóticos en Chubut

El gobernador presentó la nueva agencia provincial como una herramienta clave en la lucha contra la droga.



El gobernador de Chubut, Ignacio «Nacho» Torres, anunció este lunes por la tarde la creación de la Agencia Provincial Antinarcóticos, que funcionará como un engranaje clave para combatir el narcotráfico en la provincia. El anuncio en cuestión se llevó adelante durante la presentación de un informe relacionado con los últimos resultados obtenidos por la Policía del Chubut, a partir de una serie de operativos exitosos llevados a cabo en distintas localidades de la provincia.

La actividad tuvo lugar en las instalaciones de la Jefatura de Policía en Rawson, y contó con la presencia del ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz; el jefe de la Plana Mayor, comisario Andrés García; el subjefe de la Fuerza, comisario Mauricio Zabala; los ministros de Economía y de Gobierno, Andrés Meiszner y Victoriano Eraso Parodi respectivamente; miembros del Gabinete Provincial y diputados provinciales.

Combate contra el tráfico de drogas

En su discurso, Torres expresó: «Desde el día uno nos comprometimos a dar una batalla con todo lo que tengamos a nuestro alcance para erradicar definitivamente la droga de esta provincia”, y agregó: “Si tenemos que entrar en una discusión jurisdiccional, lo vamos hacer, por eso tiene que haber una sinergia con la Justicia Federal”.

“Si se hace un allanamiento en un boliche por una causa de menores y se encuentra droga, el problema existe, no podemos hacer la vista gorda”, refirió también el titular del ejecutivo chubutense, explicando también que seguidamente “toda la información y las pruebas recabadas pasan al fuero de Justicia Federal, que tiene que actuar en consecuencia y darle seguimiento, y ese boliche no puede volver a abrir, y su dueño tiene que ir preso», refiriéndose así en particular a una causa vinculada con el abandono de persona de una menor de edad, que había asistido a un local nocturno en Comodoro Rivadavia y que fue hallada descompensada en la vía pública, con riesgo de vida.

«El dueño de este boliche, ‘El Portugués’, que vive en Buenos Aires y compra medios en Chubut, tiene que estar preso, es un delincuente y como él hay muchos más dando vueltas en esta provincia”, señaló Torres, y añadió: “Lamentablemente, es gente que no entendió que la sociedad chubutense decidió dar vuelta la página, poner blanco sobre negro y mostrar qué es lo que está pasando con el flagelo de la droga».

Además, aseguró que «los políticos de esta provincia que durante muchos años protegieron a delincuentes y narcotraficantes, perdieron las elecciones, y nosotros no vamos a avalar bajo ningún punto de vista que se siga ‘bancando’ a quienes envenenan a nuestros chicos”, y advirtió: “Hicimos un esfuerzo enorme para que los chicos puedan estar en las aulas, y bajo ningún punto de vista vamos a perder ese tiempo ganado porque estos ‘vivos’ siguen creyendo que pueden hacer lo que quieren en esta provincia».

Agencia Antinarcóticos

En el mismo sentido, el Gobernador ratificó que «vamos a auditar todos los puertos» y confirmó que «vamos a crear, a partir de hoy, una Agencia Antinarcóticos que dependerá directamente del ministro de Seguridad y Justicia, para ser vinculantes en la lucha contra el narcotráfico».

Además, adelantó que «le vamos a pedir al Gobierno Nacional que compense la partida necesaria para que podamos contar con un Fuero de Narcomenudeo en Chubut, como corresponde; porque no vamos a hacer la vista gorda, vemos que hubo connivencia durante muchísimo tiempo».

«Bajo ningún punto de vista nos vamos a hacer los distraídos, como hicieron los gobiernos anteriores, y es por eso que vamos a exponer, con nombre y apellido, a estos sinvergüenzas que envenenan a nuestros jóvenes», remarcó Torres, y ratificó «No va a ingresar a Chubut ni un gramo más de droga».

La Agencia Antinarcóticos se creará en el ámbito provincial «y habrá un trabajo articulado con la Justicia Federal», indicó el mandatario, a la vez que destacó que «la ministra de Seguridad de la Nación se comprometió a que haya acompañamiento económico». El organismo será implementado por fuerza de ley, la cual será presentada en la Legislatura en los próximos días: «Hay una decisión política y hay una partida asignada en el Presupuesto que vamos a presentar», adelantó el gobernador.

Resultados a la vista

Por su parte, el titular de la Plana Mayor de la Policía, Andrés García, presentó los resultados de los operativos que se desarrollaron días atrás y que permitieron incautar estupefacientes, armas y la detención de varias personas relacionadas a diferentes causas que tramitan en Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia.

A su turno, el ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz, celebró la «nueva impronta que se le dio a la Policía Judicial tras la designación del comisario Eduardo Chemin, cuyos resultados están a la vista» y agregó que los resultados «son parte de las políticas del combate contra la droga que nos ordenó el gobernador Ignacio Torres para desterrar este flagelo de Chubut».

«Se desbarataron los ‘kioscos’ y el trabajo de inteligencia de la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de Puerto Madryn permitió graficar la operatoria del habitual ‘pasamanos’ y la concurrencia masiva de clientes a distintos domicilios. Los procedimientos fueron idénticos en Comodoro Rivadavia, donde hubo tres detenidos y se desactivaron siete puntos de venta de droga», precisó el funcionario provincial.

«Cuando se meten con nuestros menores, no solo están quebrando límites legales, sino que también están pasando por encima de límites morales universales, y es por eso que no vamos a flaquear en esta lucha que hemos librado», finalizó Iturrioz.