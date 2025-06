El plebiscito busca eliminar los fueros de magistrados, funcionarios y sindicalistas en Chubut.

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, ratificó la realización del plebiscito para la eliminación de los fueros en los tres poderes del Estado, el cual se votará el próximo 26 de octubre, de manera simultánea a las Elecciones Generales.

El mandatario fue contundente en su postura, durante el evento del cual también participaron los gobernadores de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri; de Jujuy, Carlos Sadir; y el abogado y ex presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti.

También formaron parte de la inauguración el vicegobernador Gustavo Menna; la diputada nacional Ana Clara Romero; el intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili; legisladores provinciales; ministros del Superior Tribunal de Justicia de Chubut (STJ); y funcionarios de los tres poderes del Estado.

Reforma estructural

Torres aseguró que “hace más de 23 años que se viene esperando la concreción de esta obra, que mientras estaba al 90% de ejecución generaba un gasto enorme en alquileres. Ahora, este edificio apunta a desburocratizar, modernizar y acercar la Justicia a la ciudadanía”, destacando que “esta obra es parte de una reforma estructural, que tiene mucho más sentido si avanzamos verdaderamente y con espíritu reformista, desde los tres poderes, en las verdaderas transformaciones que tenemos que hacer para recuperar la confianza de la ciudadanía en el Poder Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo”.

“Podemos estar orgullosos de haber avanzado, en poco más de un año y medio, en distintos programas que son importantes y con los cuales pudieron ponerse de acuerdo legisladores de todos los signos políticos, sumado al Poder Judicial y al Ejecutivo, para sancionar el primer Código Electoral de esta provincia, que hoy es el más transparente y moderno de la Argentina”, precisó el Gobernador.

“Tenemos también una Secretaría Electoral que está modernizando el sistema para hacerlo más ágil, e incluso pudimos impulsar leyes importantísimas como la reforma del Código Procesal Penal, que era una deuda pendiente de muchísimos años y con la cual terminamos con la tan mencionada ‘puerta giratoria’”, explicó. También citó “la Ley de Extinción de Dominio, que es un acto de justicia después de años de desidia y corrupción”, y “la Ley de Ficha Limpia, que fue ampliada a cargos no solo electivos sino también ejecutivos, lo que nos enorgullece profundamente y se logró tras un debate abierto a todas las fuerzas vivas de la provincia”.

“Hay que estar a la altura de las circunstancias”

“Sin embargo”, continuó Torres, “nada tiene sentido si no avanzamos en reformas de fondo, cuando hay una demanda social que nos exige estar a la altura de las circunstancias”, y añadió: “La medida que más nos tiene que enorgullecer es el proyecto que presentamos en la Legislatura, que se debatió democráticamente y que plantea la enmienda constitucional para eliminar los fueros”.

“Esa enmienda es también un acto de justicia para volver a hermanar a una ciudadanía que todavía descree de los tres poderes del Estado, demostrando que, aun estando en el poder, podemos despojarnos de esos privilegios”, remarcó de manera enfática el titular del Ejecutivo, añadiendo que “Chubut es la única provincia del país donde los delegados sindicales tienen fueros, incluyendo también a los diputados provinciales, el gobernador, el vicegobernador y los jueces”.

Sobre este punto, Torres advirtió: “En un momento bisagra como este, tenemos dos opciones: esconder los problemas debajo de la alfombra, como se hizo durante muchos años, o bien avanzar de frente en estas discusiones, que para muchos pueden resultar incómodas. Todos saben que hoy existen posturas enfrentadas, sobre todo en el ámbito de la Justicia, porque en todo contexto emergen las miserias y mezquindades. Y hoy, quien se arroga la representación de todos los magistrados, algo que incluso podrí ponerse en duda, que es el juez Claudio Petris, está intentando frenar esta iniciativa mediante medidas cautelares y pedidos de inconstitucionalidad, en una acción de una gravedad institucional pocas veces vista en esta provincia”.

Sistema republicano

“Lo que este juez quiere hacer es prohibirle al pueblo chubutense que vote democráticamente, y le preguntaría a este señor, presidente de la Asociación de Magistrados, a qué le tiene miedo”, manifestó el Gobernador, quien también se preguntó: “¿Cómo puede ser que, siendo parte y contraparte, estando de los dos lados del mostrador, pretenda impedir que la ciudadanía vote una ley que, en un sistema republicano como el nuestro, fue aprobada por la propia Legislatura?”.

“Estamos en un momento en el que no podemos mirar hacia atrás ni hacernos los distraídos: cuando hay una avanzada de cualquier sector que pone en jaque la voluntad popular de terminar con los privilegios, estoy profundamente convencido de que no va a ser el Gobernador quien le demuestre al juez Petris cuán alejado está de la realidad y de las demandas sociales, sino que serán los propios chubutenses quienes lo hagan, votando en octubre y luego pudiendo inflar el pecho para decir que somos la primera provincia de la Argentina en la que no existen los fueros, donde no hay ciudadanos de primera o de segunda, y donde la ley es igual para todos”, puntualizó Torres.

“Así como dijimos que íbamos a terminar con obras históricamente postergadas como la de la Doble Trocha, y lo estamos haciendo, también dijimos que íbamos a eliminar los fueros. Y cuando un sector de la Justicia, como en este caso el presidente de la Asociación de Magistrados, se cree por encima de los chubutenses y pretende prohibirles votar, siempre me van a encontrar defendiendo el mandato popular y la decisión de un pueblo que quiere avanzar, o no, en una enmienda constitucional”, agregó. “Sorprende esta avanzada, que no tuvo en cuenta la gravedad institucional, sin mencionar la vergüenza que sentimos los chubutenses al ver que haya jueces que no entienden que la sociedad hoy demanda otra cosa”.

“División de poderes y valores republicanos”

Por su parte, el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, sostuvo que “he venido en muchas oportunidades a la Patagonia, que es donde creo que se juega una buena parte del futuro del país en materia de desarrollo y progreso”, y destacó que “es un orgullo contar con ciudades judiciales como la de Comodoro Rivadavia, porque el siglo XXI nos está sorprendiendo con un gran fenómeno: la enorme desconexión entre las instituciones y la sociedad”.

“Este es un fenómeno global, pero del cual debemos ser muy conscientes, porque los cambios que vivimos en todos los países generan preocupaciones, temores y desilusión. Por eso, todos los poderes del Estado debemos hacer una fuerte autocrítica, y muy en particular el Poder Judicial. El esfuerzo debe ser enorme para resolver problemas concretos”, añadió, y advirtió: “una de las cosas que la sociedad percibe es que la democracia ha dejado de ser ‘para el pueblo’, y eso no podemos ignorarlo”.

“Ya no se trata de una grieta entre sectores, sino entre las instituciones y la ciudadanía. Por eso es importante que los poderes judiciales tomemos la iniciativa, entendiendo que somos un poder del Estado y el rostro más directo frente a la preocupación de los ciudadanos. Hagamos valer concretamente la protección que merece la ciudadanía”, señaló, concluyendo que “nosotros, desde la Corte Suprema y desde todos los poderes judiciales, creemos en la democracia, en la división de poderes y en los valores republicanos y constitucionales”.

Mejorar el servicio de Justicia

La Ciudad Judicial de Comodoro Rivadavia se encuentra ubicada sobre la avenida Juan B. Justo. El edificio, cuya superficie alcanza los 16.900 metros cuadrados, representa una inversión significativa en infraestructura judicial moderna y funcional. Incluye también anexos y construcciones auxiliares destinadas a servicios esenciales, como la Oficina de Secuestros y el Archivo, con el objetivo de fortalecer la gestión y el resguardo de documentación y bienes judiciales.

Durante la inauguración, el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Javier Raidan, destacó que “se tardó mucho tiempo en que este edificio sea una casa de todos los chubutenses, la cual ahora va a permitir un mejor y más fácil acceso a la Justicia, que es una de las premisas de nuestra gestión”, y remarcó la importancia de la modernización del Poder Judicial.

El vicegobernador Gustavo Menna hizo hincapié en “el liderazgo y la decisión política del Gobernador, así como el acompañamiento del Superior Tribunal de Justicia, para impulsar una obra en un contexto económico complejo a nivel nacional”, asegurando que “estamos demostrando que, cuando se quiere, se puede”.

“Facilitar el acceso a la población”

A su turno, la directora ejecutiva de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), Susana Medina, resaltó el abordaje del sistema judicial en materia de violencia de género y agradeció la labor de “quienes han trabajado en esta obra maravillosa, que no es ni más ni menos que facilitar el acceso a la Justicia a la población”.

Finalmente, el intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, aseguró que la Ciudad Judicial “permitirá jerarquizar el servicio de la Justicia y, desde allí, a la ciudadanía, lo que significa que hoy estamos dando un paso muy importante”, y calificó al edificio como “una obra emblemática, que también honra al Dr. Marcelo Guinle a través del nombre que lleva el edificio”.