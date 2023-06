Trelew | Se movilizan quienes trabajaron en las elecciones porque aún no cobraron

Pasaron más de dos meses y no percibieron el pago. Irán al Tribunal Electoral y al municipio. Tampoco cobró la policía.



Pasaron más de dos meses de las elecciones en Trelew y quienes oficiaron como autoridades de mesa y delegados electorales aún no cobraron por esa prestación. Por eso, hoy se movilizarán al Tribunal Electoral Provincial (TEM) para hacer el reclamo. Cada uno debía cobrar 8 mil pesos por las 12 horas que estuvieron fiscalizando los comicios. Pero por ahora, la plata no aparece. Lo mismo ocurre con los policías que custodiaron el comicio. El mismo jefe de la fuerza comisario César Brandt dijo que “todavía no les han depositado la plata”.

El pasado 16 de abril fecha en la que se realizaron las elecciones en la ciudad de Trelew y que consagró como nuevo intendente a Gerardo Merino hubo 262 mesas habilitadas, en 47 escuelas. Unos 200 policías fueron los encargados de controlar la seguridad (la mayoría hizo los denominados adicionales) y hubo 50 delegados electorales. Nadie de ellos aún percibió el dinero. El único que cobró por el trabajo realizado fue el Correo Argentino.

En algún momento, las autoridades del TEM dijeron que hubo un atraso porque “quienes trabajaron no habían completado la documentación”. Pero esto fue desmentido por quienes desarrollaron tareas el día de las elecciones. Zacarías Reyes, en nombre de los delegados electorales dijo que “la plata no aparece y nadie nos dice nada”. Además, considera que debido la inflación “ya se perdió buena parte del dinero que teníamos que cobrar”.

Por eso y cansados de esperar respuestas, hoy los involucrados se movilizarán hacia el edificio donde funciona el tribunal y no descartan luego ir hasta el municipio.