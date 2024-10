Trump contra Zelenski: “Es el mayor vendedor de la Tierra”

«Eso no significa que no quiera ayudarlo porque me siento muy mal por esa gente», subrayó el republicano.

El candidato a presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, culpó al primer mandatario de Ucrania, Volodímir Zelenski, de ayudar a iniciar la guerra de aquella nación con Rusia, informaron medios internacionales.

El expresidente republicano criticó con frecuencia a Zelenski durante la campaña electoral, llamándolo repetidamente «el mayor vendedor de la Tierra» por haber solicitado y recibido miles de millones de dólares de ayuda militar estadounidense desde que estalló la guerra en 2022.

Trump también fustigó al líder ucraniano por no buscar la paz con Moscú, según una información de la agencia de noticias Reuters.

Sugirió incluso que Ucrania podría tener que ceder parte de su territorio a Rusia para llegar a un acuerdo de paz, una concesión que Kiev considera inaceptable.

Los comentarios de Trump en el podcast PBD del jueves con Patrick Bet-David fueron un paso más allá que sus críticas anteriores, recordó ese medio.

El postulante republicano a la primera magistratura en los Estados Unidos comentó que Zelenski era el culpable no solo de no haber puesto fin a la guerra, sino de haber contribuido a iniciarla. «Eso no significa que no quiera ayudarlo porque me siento muy mal por esa gente. Pero él nunca debió haber permitido que esa guerra comenzara. La guerra es una derrota», concluyó Trump.

