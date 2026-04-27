Avanza la obra de la nueva cisterna en Villa Lago Rivadavia

La infraestructura permitirá mejorar el almacenamiento y la distribución de agua potable, beneficiando a los vecinos del sector.

Continúan los trabajos de construcción de la nueva cisterna en Villa Lago Rivadavia, una obra clave para fortalecer el servicio de agua potable en la comunidad. Desde el Municipio de Cholila destacaron el avance de la infraestructura, que apunta a optimizar la capacidad de almacenamiento y la distribución del recurso.

Según se informó, la intervención permitirá garantizar un suministro más eficiente y seguro, dando respuesta a una demanda sostenida de los vecinos y vecinas, especialmente durante los períodos de mayor consumo.

Asimismo, indicaron que los trabajos se desarrollan de manera articulada con el Gobierno Provincial y la Dirección General de Servicios Públicos, en el marco de un plan integral orientado a reforzar los servicios esenciales en la región.

En este sentido, la nueva cisterna representa un avance significativo en materia de infraestructura, con impacto directo en la calidad de vida de la comunidad al asegurar un acceso más estable al agua potable.