Alberto Fernández: “Comparto el malestar expresado por Cristina”

El Presidente acompañó a la vice luego de que ella cruzara a un grupo de funcionarios que la criticó en off.

El Presidente de la Argentina, Alberto Fernández, acompañó a Cristina Fernández en su enojo con cierta parte del oficialismo, luego de que la criticaran en off por su gestión en el Gasoducto Nestor Kirchner.

«Comparto la respuesta dada por @Energia_ArgOk a una publicación fundada en un supuesto off salido de funcionarios del Gobierno. Confío en la integridad moral y en la idoneidad de quienes llevan adelante la licitación del Gasoducto Nestor Kirchner», comenzó el mandatario vía Twitter citando el comunicado oficial.

En el mismo se puede leer un mensaje difundido por el Ministerio de Producción a distintos periodistas el cual comenzaba: «La lapicera la tienen que usar los funcionarios de Cristina, que fijaron las condiciones para darle la construcción de las cañerías del gasoducto Vaca Muerta a Techint».

«Es éticamente reprochable hablar en off en desmedro de otro. Así siempre lo he expresado públicamente. No avalo esos procederes y comparto el malestar expresado por @CFKArgentina El debate que debamos dar, démoslo con responsabilidad», continuó Alberto en la misma red social.