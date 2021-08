ANSES: Hoy se abonan pensiones, jubilaciones y AUH

Desde el organismo nacional dieron a conocer el calendario de pagos de este lunes 9 de agosto.

La ANSES confirmó que este lunes, se abonarán pensiones, jubilaciones, Asignación Universal por Hijo, Asignaciones Familiares y los programas Hogar y Alimentario de PAMI.

La ayuda económica se depositará con los haberes correspondientes y el bono de $ 5.000 pesos para titulares previsionales, anunciado por el Gobierno Nacional en las últimas semanas.

De esta manera, los beneficiarios percibirán hasta dos haberes mínimos.

El detalle:

Jubilaciones y Pensiones: Las sucursales bancarias habilitadas atenderán por ventanilla a jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas con documentos terminados en 0 cuyos haberes no superen la suma de $25.923.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo: Con la utilización de la tarjeta de débito, este lunes perciben la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo titulares con documentos concluidos en 0.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC): Desde el lunes y hasta el 10 de septiembre, se pagan las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC) para todas las finalizaciones de documento.

Programa Hogar: La ANSES y la Secretaría de Energía impulsan en conjunto el Programa Hogar, mediante el cual se otorga un subsidio para la compra de garrafas en viviendas que no están conectadas a la red de gas natural. Este lunes cobran este beneficio las personas con documentos terminados en 0.

Programa Alimentario: En el marco del Programa Alimentario PAMI, la ANSES abona este lunes el pago extraordinario equivalente al monto del bolsón de alimentos para jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas con documentos concluidos en 0 cuyos haberes no superen la suma de $25.923.