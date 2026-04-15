La inflación de marzo trepó al 3,4% y encendió las alarmas en el Gobierno

El IPC nacional superó por primera vez en el año la barrera de los tres puntos y complica las expectativas.

La inflación de marzo se aceleró al 3,4% y acumuló un aumento del 9,4% en el primer trimestre del año, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Medido contra marzo del 2025, el Índice de Precios la Consumidor (IPC) tuvo una variación del 32,6%, levemente por debajo de febrero (33,1%).

La división con mayor aumento fue Educación, con 12,1%. Si bien la suba suele darse por el fenómeno de estacionalidad, el alza que marcó el rubro fue mucho mayor que la media.

Le siguió Transporte, con el 4,1%, debido a los combustibles, el transporte público y los pasajes aéreos. Desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, el precio de los combustibles incrementó su valor en un 23%.

Con respecto a las divisones con menor aumento en marzo qudaron Bienes y servicios varios (1,7%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,3%).

Los precios Regulados (5,1%) tuvieron el mayor incremento por ajustes en las tarifas de servicios públicos, transporte y educación, seguidos por eI IPC núcleo (3,2%) -quedando levemente por debajo del nivel general- y Estacionales (1%).

De esta manera, el IPC sigue en el sendero alcista y se aleja de la meta del cero que prometió el Gobierno que alcanzaría en agosto. Desde mayo -cuando anotó su menor nivel en cinco años- la inflación no encontró techo y subió hasta el 3,4% de marzo. Así, marca el séptimo mes consecutivo por encima de los dos puntos.

Tanto el Noreste como el Noroeste y el Gran Buenos Aires (GBA) quedaron por encima del índice nacional: 4,1%, 4% y 3,4% respectivamente; la región Pamepana (3,3%), Cuyo (3,2%) y la Patagonia (2,5%) quedaron por debajo del nivel general.

La carne fue otro de los factores que presionó sobre la inflación. En todas las regiones la suba fue mayor al 5%: 5,1% (Patagonia), 6,9% (GBA), 7,1% (Pampeana), 7,2% (Noroeste), 7,6% (Noreste) y 7,9% (Cuyo).

Según el último informe del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA), los distintos cortes de carne subieron un 10,6% durante marzo, donde destacaron la picada común (20,4%), la carnaza común (17,7%) y la falda (13,4%).

Una por una, las subas en las divisones de marzo

Educación: 12,1%.

Transporte: 4,1%.

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 3,7%.

Recreación y cultura: 3,6%.

Restaurantes y hoteles: 3,4%.

Alimentos y bebidas no alcohólicas: 3,4%.

Prendas de vestir y calzado: 3,1%.

Comunicación: 2,9%.

Salud: 2,6%.

Bebidas alcohólicas y tabaco: 2,1%.

Bienes y servicios varios: 1,7%.

Equipamiento y mantenimiento del hogar: 1,3%.

El número final que difundió el INDEC soprendió a todos, incluso a las consultoras que habían pronosticado una inflación entre el 3% y 3,2%.

“El dato de marzo es contundente, el 3,4% marca una inflación que no baja desde hace ya 10 meses. Sin embargo, es menester distinguir la incidencia de los fenómenos externos a la política monetaria (de carácter transitorio) del componente relacionado directamente a la dinámica entre la oferta y la demanda de pesos”, señaló Julián Neufeld, Economista de la Fundación Libertad y Progreso.

En este caso, la consultora había estimado una inflación del 2,9%, la misma que en enero y febrero. Para Analytica había sido del 3%, al igual que la estimación de Eco Go, mientras que Equilibra había pronosticado un 3,3% en su índice.

Econviews fue una de las pocas que acertó en el resultado final, donde su índice dada 3,4%.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que realizó el Banco Central (BCRA) también quedó por debajo del número final. Si bien alzó sus estimaciones para el tercer mes del año (3%, 0,5 p.p. más).

Para Santiago Casas economista jefe en EcoAnalytics, el ajuste en los precios regulados y la “falta” de un “ancla nominal” de política monetaria explican la aceleración de la inflación: «El control de agregados (M2) resulta inefectivo con una demanda de dinero tan inestable, al mismo tiempo que no existe una regla explícita para la tasa de interés. Tampoco hay un compromiso con el tipo de cambio, que flota dentro de las bandas cambiarias y muy por debajo del techo. El resultado es la descoordinación las expectativas inflacionarias”.

La explicación de Caputo

Luis Caputo, ministro de Economía, fue uno de los primeros en reaccionar ante la inflación de marzo. En su posteo, el funcionario argumentó la suba dada la guerra en Medio Oriente y el “proceso de corrección de precios relativos” que continúa ateavesando la economía. También indicó que la inflación “es un fenómeno monetario, y puede acelerarse por un aumento en la oferta monetaria, una caída en la demanda o una combinación de ambas”.

“A medida que el impacto rezagado del desplome pre electoral en la demanda de dinero el año pasado vaya perdiendo fuerza, el orden fiscal y monetario permitirán que la inflación continúe su convergencia hacia niveles internacionales”, concluyó.

El presidente Javier Milei también mostró cierto malestar: “El dato no nos gusta y es malo”, afirmó en sus redes. Sin embargo, se mostró optimista y espera que “a futuro retorne a su sendero decreciente”.

Agregó, además, que dialogará sobre el tema en el cierre del Summit 2026 de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham).