Argentina va con los «11 de memoria» menos Paredes a la Finalíssima con Italia en Wembley

El seleccionado argentino tiene un «11 de memoria» que se fue armando hasta consolidarse con el título en la Copa América de Brasil, y será el mismo, con la sola ausencia forzada por lesión de Leandro Paredes, que afrontará el partido por la Finalíssima ante Italia del próximo miércoles en el mítico estadio londinense de Wembley.

La baja de Paredes será cubierta por Guido Rodríguez, y entonces Argentina alineará de la siguiente manera cuanto salte al campo el miércoles a las 15.45 (19.45 de Inglaterra):

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez y Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María.

Esta fue la alineación que quedó definida tras el último entrenamiento realizado el lunes en el predio deportivo de Athletic de Bilbao, en la localidad de Lezama.

La práctica vespertina se puso en marcha con ejercicios físicos, de coordinación y velocidad, en circuitos. Cada bloque duró cuatro minutos y se llevaron a cabo seis pasadas. Tras ello, Lionel Scaloni, trabajó aspectos tácticos y posicionales pensando en en Italia.

Y para cerrar la jornada el plantel fue dividido en tres equipos para hacer fútbol reducido con consignas y algunos enfrentamientos recreativos de fútbol tenis.

Para este martes está previsto un banderazo de hinchas argentinos por las calles de Londres, a las 18 hora local (14 de Argentina, cuatro horas menos).

La delegación futbolística partirá desde España hacia la capital inglesa hoy a las 11 hora local (6 de Argentina, cinco horas menos), y a las 18.45 de Inglaterra, 45 minutos antes de realizar el reconocimiento del estadio de Wembley con los 15 minutos iniciales abiertos a la prensa, Scaloni ofrecerá la habitual conferencia de prensa prepartido, mientras que su colega italiano, Roberto Mancini. lo hará previamente.

Una de las curiosidades de este encuentro es que se encontrará una selección como la de Italia, que no logró clasificarse por segunda vez consecutiva a la Copa del Mundo, que ostenta con Mancini un récord de imbatibilidad (ya se cortó) que alcanzó los 37 partidos, contra otro como Argentina que con Scaloni acumula 31 encuentros sin perder, alcanzando la misma cantidad de cotejos sin derrotas del equipo de Alfio Basile.

Pero aquí se presenta una circunstancia que genera controversias, porque en realidad la cantidad de partidos invicto del seleccionado en la era Basile es de 33, algo avalado por la AFA pero no por la FIFA, que no considera partidos de clases A ni B sino C a los dos que se disputaron después de obtener la Copa América de Chile 1991.

Esos dos encuentros se desarrollaron en el lapso de un mes, el primero el 25 de septiembre de ese año frente a un combinado de Resto de América que terminó en victoria por 2 a 1, y el siguiente de carácter benéfico ante otro denominado Resto del Mundo, al que el equipo albiceleste superó por 3 a- 0 el 29 de octubre.

Por eso, si Argentina no pierde con Italia habrá dos versiones distintas del récord de Scaloni, una que dirá que superó al de Basile y la otra que advertirá que quedó a un partido de igualarlo.

Pero lo concreto es que este partido ante los italianos despertó una singular expectativa en los argentinos que habitan en Inglaterra y su zona de influencia, al punto que hoy mismo la organización del encuentro anunció que habrá 60.000 aficionados albicelestes en el nuevo estadio de Wembley, donde Argentina nunca jugó, ya que el «viejo» que fue demolido y reconstruido, fue la sede de su última presentación en 2000.

Aquella vez la selección argentina era dirigida por Marcelo Bielsa y fue un empate sin goles frente a Inglaterra en un encuentro amistoso.

En el seno del plantel italiano el volante Nicolo Zaniolo abandonó la concentración aduciendo una lesión en el tobillo izquierdo, aunque medios italianos especularon con la información de un enfrentamiento con su compañero Mattia Zaccagni por un tema personal, ya que éste último está en pareja con la exesposa de aquel.

Con Marco Verratti, el compañero de Lionel Messi en el París Saint Germain, «tocado» físicamente, la probable alineación de Italia, la que paró hoy Mancini en la concentración de Coverciano, Florencia, antes de viajar mañana a Londres, fue esta:

Gianluigi Donnarumma; Giovanni Di Lorenzo, Giorgio Chiellini (se retira de la selección), Leonardo Bonucci y Emerson Palmieri; Matteo Pessina, Jorginho y Nicolo Barella; Federico Bernardeschi, Andrea Belotti y Lorenzo Insigne.

Después del encuentro con Argentina el seleccionado italiano comenzará su participación en la Nations League enfrentando en sus dos primeros compromisos a dos rivales de la categoría de Alemania e Inglaterra, para luego continuar con Hungría.

Para Argentina, en cambio, estará el enfrentamiento con Estonia, que podría ser, si no cae frente a Italia, el número 33 de Scaloni sin derrotas, y «habría» alcanzado entonces el récord de Basile, según AFA, aunque FIFA diga otra cosa.