Bariloche | Las estrategias de los comercios para sobrevivir a la pandemia

Los que permanecen cerrados colocaron en las persianas carteles donde ofrecen delivery y un teléfono de whats app. Los que pueden atender al público ofrecen todo tipo de promociones.

A la postal de los comercios cerrados en la ciudad, se suman ahora carteles en las persianas hechos a mano o en computadora con el aviso: «Haga su pedido a través de whats app que le llevamos a su casa». Los locales abiertos suman carteles con todo tipo de ofertas para seducir a posibles clientes. «Llevando una docena de factura, lleve tres más», «12 cajas de leche a 600 pesos», «Mitad de precio en la segunda unidad», se lee.

«Hoy número impar», advierte una pizarra en una carnicería. Pese al cartel, apenas ingresa la gente, un empleado pregunta: «Caballero, ¿le puedo pedir el documento?».

«Si no le corresponde salir, nos llama y le llevamos su pedido», dice un cartel en el ingreso a la panadería Santa Rita. «Hay que ideas alternativas porque las ventas cayeron un montón y mucho más con esto del DNI. Mucha gente se enoja si no le vendés o te dicen que no conocen la normativa. Piden que le vendamos igual y no se peude», explicó Florencia, una de las empleadas.

Mientras cobraba en una verdulería en la calle Moreno, Joaquín comentó que «algunos colegas nos han comentado que entran inspectores como si fueran clientes y si no les pedís el DNI de entrada y terminan haciendo la cola, te clausuran».

Todas las casas de préstamos personales que funcionan en Onelli estaban abiertas al público. Perdido entre ellas, un lavadero «Alquimia».

«Las primeras semanas abría cuatro horas pero desde la semana pasada abro de 9 a 18. Algo se hace aunque se vende una tercera parte de lo que se vendía antes. Vienen los que viven cerca nomás», indicó Oscar, el dueño del lavadero y añadió: «De todos modos, yo pude abrir. Miro todos los locales alrededor cerrados desde el 20 de marzo. Los gastos siguen corriendo».

Santiago, propietario del multirrubro «La Turca», recalcó que mucha gente se enoja cuando le consultan el documento. «Tampoco los atendemos si entran sin barbijo. Las ventas cayeron al 50% y se hace difícil sostener esto pero más aun cuando los proveedores te traen la mercadería a precios irrisorios», planteó.