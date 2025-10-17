Bessent: «Tenemos la capacidad de actuar con contundencia para estabilizar a la Argentina»

El Secretario del Tesoro de Estados Unidos busca blindar financieramente al país a 9 días de las elecciones legislativas.

Antes de la apertura de la jornada financiera, el secretario del Tesoso de los Estados Unidos, Scott Bessent, lanzó una nueva advertencia a los operasdores financieros que especulan contra la Argentina.

La administración de Donald Trump busca así blindar a la Argentina a nueve días de las elecciones legislativas.

Bessent les dijo que “el Tesoro está monitoreando los mercados, y tenemos la capacidad de actuar con flexibilidad y contundencia para estabilizar a la Argentina”.