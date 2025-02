Buta Rock: Festival solidario en Cholila con música y apoyo a damnificados

Se realizará este sábado en Villa Lago Rivadavia y contará con varias bandas patagónicas.



Este sábado 15 de febrero desde las 14 horas se realizará un Festival Solidario en Villa Lago Rivadavia de Cholila.

Es la primera edición del «Buta rock», y Karim Rosales Orellana contó en que consiste: «Estamos a 18 kilómetros de Cholila, un pueblito pintoresco lleno de naturaleza con un rio hermoso. Antes de la pandemia veníamos organizando un festival que se llamaba CordeRock que tuvo mucho éxito y venían bandas de todos lados, bandas y productores locales»

Enfocados en la cultura y sin fines de lucro: «Les convidamos asado y arrancamos con la maratón de bandas, vienen bandas de toda la Patagonia, Trelew, Gaiman, Bariloche, Esquel, de muchos lugares, va a haber rock y folklore de la zona».

Buta Rock no es solo rock and roll: «Va a haber artistas de folklore de la zona también, la onda es fomentar las bandas que hacen sus temas. Los covers son lindos, pero últimamente ya tienen en los bares y en todos lados. Las bandas que hacen sus temas cuesta porque no tienen tantos espacios de difusión, por eso queremos hacer este espacio con entrada libre y gratuita».

Se cobra 5 mil pesos por persona que quiera acampar, y se estará recolectando donaciones para los damnificados en los incendios de la comarca. Habrá asado y feriantes: «Y hacer intercambio, que hagan ida y vuelta las bandas que vienen y tocar en sus ciudades».

La grilla de bandas:

Arqueano (Esquel), Pey Etura (Lago Puelo), Mortt Anima (Trevelin), Ernani Iuso (Epuyén), Dimartis (Rawson), Gordo Vegano (Trevelin), Nahuel Sanchez (El Bolsón), Aloha (Mallín Ahogado), Chincaiko (Cholila), Santiago Sepulveda (Cholila), Jonathan Gúzman (Cholila), Saga Stoner (Gaiman), Bifboote (Trevelin), El Cuerno (Bariloche), Macahua y sus canibales (Cholila).