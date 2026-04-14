Caso Ángel: el abogado Roberto Castillo pedirá prisión perpetua

Se reunió con la Fiscalía en Comodoro Rivadavia y confirmó que el niño tenía 22 lesiones intracraneales.

El abogado Roberto Castillo, representante legal en la causa por la muerte de Ángel López, adelantó que solicitará la pena de prisión perpetua para los responsables del hecho ocurrido en Comodoro Rivadavia. El letrado llegó a la ciudad acompañado por su pareja, Cinthia Fernández, y mantuvo este lunes una reunión con el fiscal Facundo Oribones y el padre del niño, Luis López.

Durante el encuentro, el Ministerio Público Fiscal brindó detalles sobre el avance de la investigación, incluyendo la detención de Mariela Altamirano y Michel González, quienes permanecen a disposición de la Justicia.

En declaraciones a la prensa, Castillo remarcó la gravedad del caso al señalar que el niño presentaba 22 lesiones intracraneales, un dato que surge de la autopsia y que resulta clave para la acusación.

En cuanto a las responsabilidades, explicó que la madre sería imputada por el delito de homicidio bajo la figura de acción por omisión, mientras que se considera que el autor material del hecho habría sido la pareja de la mujer.

El abogado también destacó que la causa cuenta con al menos 17 testimonios que fortalecen la investigación y serán determinantes al momento de avanzar con la acusación formal.

De acuerdo a la línea investigativa, el caso podría encuadrarse en un contexto de maltrato infantil sostenido, lo que refuerza la gravedad de los hechos y el pedido de la pena máxima.

La causa continúa en etapa de instrucción y se espera que en las próximas horas se formalicen las imputaciones correspondientes, en un hecho que generó profunda conmoción en la comunidad.