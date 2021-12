Chano y Natalie Pérez iniciaron una historia de amor: “Están re enganchados”

La actriz se acercó al exlíder de Tan Biónica al raíz del incidente que tuvo con la policía, por el que quedó gravemente herido, y al poco tiempo iniciaron un romance.

Más allá de todo lo que ha generado con su música, a lo largo de su carrera Chano Moreno Charpentier fue noticia en más de una oportunidad por sus conquistas amorosas, ya que estuvo en pareja con famosas como Juana Viale, Celeste Cid y hasta se lo vinculó con Micaela Tinelli. Y a tres meses del incidente policial que tuvo lugar en su casa de Exaltación de la Cruz, por el que fue herido de gravedad, el músico volvió a encontrar el amor en una colega: Natalie Pérez.

La noticia la dio a conocer la periodista Maite Peñoñori. «Chano y Natalie Pérez están saliendo. Se empezaron a escribir cuando él estaba internado. Cruzaron muchos mensajes y pegaron mucha onda», reveló en Los ángeles de la mañana. Y agregó: «Arrancaron a conocerse y se ven en la casa de ella. Natalie ya lo contó en su familia. Están muy enganchados. Me dicen que él está muerto de amor por ella, enamoradísimo. Se siguen en redes. En las fotos, él le clava el corazón».

Días atrás, la actriz y cantante fue vinculada sentimentalmente a Nicolás Occhiato. Y para desmentirlo, Pérez decidió compartir una conversación que tuvo con su abuelo, quien al hacerse eco del rumor que se disparó en Intrusos, le mandó un audio para conocer más detalles del noviazgo. «Hola Natalie, ¿cómo estás? Te quería felicitar por el novio nuevo, ¿Occhiato es? Me gusta eh. Hay que domarlo un poquito, porque es medio picaflor ese, pero me gusta», le dijo el hombre. A lo que Natalie respondió: «Ay abuelo, me hiciste reír. No salgo con él, salgo con otro».

Por su parte, el exlíder de Tan Biónica viene de semanas complejas. La madrugada del 26 de julio protagonizó un confuso incidente con la policía en el que terminó gravemente herido, motivo por el que tuvieron que extirparle el bazo, un riñón y parte del páncreas en el Sanatorio Otamenti. Desde entonces, el músico estuvo enfocado en recuperarse físicamente y trabajar sobre sus adicciones, con el objetivo de volver a los escenarios lo antes posible.

Así fue como el 23 de septiembre presentó una nueva canción, y dio la noticia que sus fanáticos esperaban con ansias. «Queridos amigos, espero que estén muy bien. Yo me encuentro excelente, gracias a Dios. En el día de mi cumpleaños quiero hacerles dos regalos», anunció en su cuenta de Instagram. «El primero es una canción que se llama Quarentina, directo de mi corazón y el segundo es el encuentro más soñado de todos: el 4 de noviembre, que es una fecha tan importante para nosotros, voy a hacer un show alucinante en el estadio Luna Park», agregó y confirmó su regreso a los escenarios. Y concluyó: «Gracias a los que siguen confiando, a los que me siguieron siempre. Un nuevo encuentro, una nueva canción, una nueva vida».

Finalmente, volvió a presentarse ante su público e hizo referencia a su dramática experiencia. «Les quiero pedir perdón por preocuparlos, a mi familia, a todo el mundo… Les prometo que voy a cambiar. Esta vez sí. En serio, amigos», manifestó emocionado, mientras que en sus redes sociales comparte a diario su evolución y su entusiasmo por hacer lo que más le gusta.

