Cholila abre la convocatoria para artistas que quieran ser parte del Choliburger 2025

Será el 13 y 14 de diciembre. En esta edición se incorpora un espacio para músicos de la Patagonia interesados en mostrar su talento.



La organización del Choliburger 2025 anunció la apertura de la convocatoria para artistas de la región que deseen formar parte del escenario central del evento. La propuesta busca sumar bandas y solistas vinculados a la música alternativa, con el objetivo de ampliar la oferta cultural durante las dos jornadas.

Según adelantaron, el llamado está dirigido a músicos que se identifiquen con géneros como rock, trap, indie, under, alternativa, folk y reggae. La intención es generar un espacio donde convivan diferentes expresiones artísticas mientras se desarrolla uno de los encuentros gastronómicos más convocantes de la comarca.

Quienes deseen participar deberán enviar una propuesta completa con información básica y necesaria para la preselección. Entre los datos solicitados se incluye el nombre artístico o de la banda, el género musical que representan, el caché correspondiente y los requerimientos técnicos para la presentación.

La iniciativa apunta a crear un line up diverso y representativo del sonido regional, dándole lugar tanto a proyectos consolidados como a nuevas propuestas emergentes. De esta manera, el evento busca consolidarse no solo como un atractivo gastronómico, sino también como un escenario relevante para la cultura local.

Desde la organización remarcan que el objetivo principal es ofrecer al público una experiencia que combine música en vivo con la tradicional competencia gastronómica. Cada edición suma nuevas actividades y, en esta oportunidad, la apuesta está puesta en ensanchar el espacio artístico.

Los interesados pueden enviar sus propuestas y realizar consultas a través de los contactos habilitados por la producción: +54 9 2944 565068 y +54 9 2944 416799. La convocatoria permanecerá abierta hasta completar la grilla de presentaciones.

Con esta iniciativa, Cholila se prepara para recibir a artistas y visitantes en un encuentro que promete dos jornadas intensas de música, sabores y participación comunitaria. Una oportunidad ideal para que los proyectos musicales de la región se proyecten ante un público amplio en un evento que crece año tras año.