Cholila | Bomberos Voluntarios busca la aprobación de una ordenanza que les permita tener un ingreso fijo

Leonardo Cisterna, presidente de Bomberos Voluntarios Cholila, explicó sobre dos proyectos presentados ante el Concejo Deliberante local.

En diálogo con el programa “Hoy puede ser un gran día” por cadena de los Andes FM 96.1, el presidente de Bomberos Voluntarios Cholila, Leonardo Cisterna, explicó que hace un año solicitaron al Poder Ejecutivo que se incluya un ítem dentro de la boleta de la luz para que los bomberos tengan un ingreso fijo. “Primeramente fuimos a ver al Poder Ejecutivo, fue una cuestión de una sola reunión en donde se dispuso que se iba a hacer y hicieron un proyecto de ordenanza y lo enviaron al Concejo Deliberante, entonces después empezaron las reuniones con el Concejo Deliberante” pero lamentó que la ordenanza sigue en espera de tratamiento hasta la fecha.

“Nosotros llevamos próximos a cumplir el año y estamos a la espera de la ordenanza. Las veces que íbamos a pedirle por favor, traten la ordenanza porque necesitamos un ingreso, porque había veces que en realidad no teníamos los recursos, no teníamos combustible y aparecíamos a decirles, necesitan algo más de nosotros, díganos algún trámite o algo así, no, no está todo bien”, dijo Cisterna.

Además, advirtió que el Concejo Deliberante les pidió un detalle pormenorizado de los gastos mensuales desde octubre hasta noviembre del año pasado, lo que considera una estrategia burocrática para dilatar la aprobación de la ordenanza.

Cisterna también destacó que desde la asociación también se envió otro proyecto de ordenanza para adherirse a una ley nacional que fortalece a los cuarteles de bomberos y los exime del pago de impuestos de servicios, pero aún no ha sido tratado por el Concejo Deliberante.

El directivo evidenció la falta de recursos relatando que “teníamos para hoy la orden de corte del gas, entonces ayer, a último momento, conseguimos la plata para pagar las cuotas y ahora tenemos de vuelta otra chance más”.

Y aseguró “Vamos tapando baches, porque por ejemplo la plata que teníamos destinada como para pagar el gas, tuvimos que usarla para los bomberos y descuidar otra cosa. Entonces, eso tranquilamente se podría evitar el tema del servicio si el Concejo Deliberante saca una ordenanza de una adhesión a una ley nacional”, concluyó Cisterna.

De esta manera los bomberos voluntarios de Cholila, esperan una respuesta favorable por parte del Concejo Deliberante para poder contar con los recursos necesarios para su funcionamiento.