Chubut | Acusan a Arcioni de “liberar” las rutas y piden explicaciones por el ingreso de vehículos

Legisladores del Frente de Todos y Juntos por el Cambio, mostraron su malestar por las declaraciones de Mariano Arcioni quien reconoció que ingresaron más de 300 autos a la Provincia. El mandatario le echó la culpa a la jueza del Trelew, Mirta del Valle Moreno, quien derogó el protocolo de seguridad provincial y pidió aplicar el nacional.

La oposición salió con los tapones de punta luego que el gobernador, Mariano Arcioni, reconociera que ingresaron más de 300 vehículos a la Provincia. El mandatario echó la culpa de esta situación a la jueza de Trelew, Mirta del Valle Moreno, quien derogó las resoluciones provinciales referidas a las medidas de seguridad implementadas por la pandemia.

La decisión de la magistrada del valle llegó luego de varias denuncias por presunto abuso policial y de un habeas corpus presentado en el ámbito nacional debido a los excesos de las fuerzas de seguridad.

A partir de esta situación el gobierno de Arcioni redactó un nuevo decreto de necesidad y urgencia que se adapta al protocolo nacional en materia de seguridad. Sin embargo, el gobernador Mariano Arcioni, sostuvo que quedó “una ventana”, que imposibilitó durante un tiempo los controles en las rutas de acceso a la Provincia.

“Lo que nos preocupa al ministerio de Salud y a mí, es que durante ese lapso dejaron entrar a la provincia más de 300 vehículos en las fronteras, sin ningún tipo de control”, dijo el mandatario provincial deslindándose de la responsabilidad.

En este sentido, legisladores de las bancadas opositores señalaron a través de las redes sociales que pedirán mayores explicaciones al mandatario provincial al considerar que la responsabilidad le complete plenamente.

Mañana enviaremos nota al gobernador de la provincia pidiendo explique por qué no se aplicaron las medidas de precaución y los protocolos estipulados en la normativa nacional y que habrían provocado el ingreso de más de 300 vehículos a la provincia sin el debido control pic.twitter.com/2tp6KXYkgL

El Gobernador confunde la responsabilidad del Estado con abuso del derecho. No existe tal «vacío legal» en plena vigencia del DNU Nacional. Su omisión no es excusable como tampoco lo es, no gobernar con estricto apego a la Constitución. #Chubut https://t.co/5ywlpEdX8F

— María Andrea Aguilera (@AguileraMAndrea) April 21, 2020