Comodoro | Luque: “no sé si Arcioni tiene o no la espalda para decidir no pagar la deuda”

El intendente de Comodoro Rivadavia, aseguró que “Un gobierno peronista primero pagaría a los empleados y después ve el resto”.

El intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, aseguró que la provincia del Chubut debe seguir los mismos pasos que el gobierno nacional y presentar una oferta en forma urgente para refinanciar la deuda. El jefe comunal aseveró que “no sé si Arcioni tiene o no la espalda para decidir no pagar la deuda, lo que sí sé es que no se puede pagar la deuda” .

“Hay que seguir el camino del gobierno nacional, porque no estamos en condiciones de pagarle deuda a nadie, hay que priorizar que no haya conflicto social en la Provincia” , puntualizó Luque en diálogo con FM El Chubut.

Advirtió que si bien no maneja el Ministerio de Economía de la Provincia, “si me preguntás a mí si tengo que elegir entre pagar sueldos y ayudar a los sectores más vulnerables o pagar la deuda, elijo la primera. Un Gobierno peronista pagaría primero a los empleados y después ve el resto” .

Dos semanas atrás, Luque había acompañado el reclamo de los gremios estatales al firmar una carta enviada al presidente Alberto Fernández, en la que solicitan ayuda financiera por parte del Gobierno Nacional ante la falta de pago de los sueldos por parte de Arcioni.