Chubut | Después de tres días sin energía eléctrica llegó un motor a Paso del Sapo

El generador que proveía de energía a la localidad se había descompuesto y desde el viernes los vecinos no contaban con luz ni agua potable.

Este lunes arribó a la localidad un camión con un nuevo motor para de Paso del Sapo y estiman que el servicio se restablezca pasado el mediodía.

El lugar se encontraba sin luz por el deterioro del motor que generaba energía para toda la localidad. El presidente Comunal, Víctor Candia señaló que el suministro eléctrico se cortó el viernes a las 12 del mediodía y desde entonces no contaban con luz ni agua potable.

“Ayer repartimos 2.500 litros de agua mineral a la gente porque no tenemos agua ni para tomar mate”, expresó Candia en Cadena Tiempo: “Estar en estos tiempos encerrados y sin luz no es fácil”.

El responsable de la comuna indicó: “He ido a golpear las puertas del gobierno muchísimas veces y nunca me dieron una solución. Se habla mucho de la pandemia pero nadie se acuerda del interior. Servicios públicos dice que el gobierno no compra motores. Yo no voy a entrar en esa disputa, necesito soluciones para el pueblo”.