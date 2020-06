Chubut | El lunes Trelew saldría de la circulación comunitaria del virus

Así lo aseguraron desde el Hospital. Maderna se reúne con Puratich para discutir nuevas habilitaciones en la ciudad.

El parte epidemiológico del Hospital Zonal Trelew “Dr. A.Margara” señaló ayer que no se registraron nuevos casos de coronavirus en la ciudad. Detalla, además, que de los 22 casos confirmados de Covid-19 en la ciudad, son 20 las personas que han logrado superar el virus, y un solo paciente se encuentra bajo atención ambulatoria, con síntomas leves. El camionero que ingresó a la ciudad proveniente de Chivilcoy (que había descargado mercadería en Comodoro Rivadavia) y presentó fiebre y dolor de cabeza, está internado en el nosocomio local a la espera del hisopado correspondiente.

“De los casos confirmados, el 72,73% se notificó en varones y el 27,27% en mujeres. La mayor proporción de casos confirmados, un 27,27%, se observa en el grupo etario de 25 a 34 años”, se informó.

Sobre el conductor del transporte de carga que ingresó con fiebre en la noche del jueves al nosocomio, el director Asociado del Hospital, Matías Castiñeira explicó: “Se evaluó, se hisopó y esperamos los resultados hoy después del mediodía. Es un camionero que venía de Chivilcoy y descargó en Comodoro. Sintió fiebre y dolor de cabeza. Por ahora se encuentra internado, con síntomas leves”.

Según publica Jornada, el doctor aclaró que “por más que este caso de positivo, el paciente no es de Trelew y no entraría dentro de las estadísticas de la ciudad ni de la provincia, sería un foco aislado”.

Se refirió al procedimiento en caso de ser posible salir de lo que hoy se denomina “circulación comunitaria”. Dijo que “nosotros informamos a la Dirección Provincial de Epidemiología a cargo de la doctora Teresa Strella. Ella informa a Nación y nos informan si salimos o no. Técnicamente es el lunes”, aclaró.

Para finalizar aclaró que “salir de la transmisión comunitaria no quiere decir que nadie debe permanecer en cuarentena. Hay que seguir. Con eso, con el lavado de manos, distanciamiento etcétera. Puede haber flexibilización de actividades pero no por ejemplo, las reuniones familiares. Eso no se puede hacer”, concluyó.

RESPONSABILIDAD

El intendente de Trelew Adrián Maderna confirmó que de no haber casos en las próximas horas, se saldrá de la “circulación comunitaria” de Covid-19. Adelantó que se estudia la reactivación del Transporte Urbano de Pasajeros. Dijo que depende de la opinión de expertos en Salud pero deslizó que se baraja la posibilidad de comenzar con menos unidades.