Chubut | Esposa de marinero con COVID-19 denuncia que a su marido le dieron de alta vía WhatsApp

Natalia es la esposa de uno de los marineros que dieron positivo de COVID-19 arriba del barco Santorini que atracó en Comodoro. Reside con su familia en un Barrio costero de zona Norte y denuncia que a su marido le dieron de alta vía WhatsApp.

En comunicación con Diario Crónica la mujer dijo que “a mi marido le dieron el alta sin hacerle el hisopado correspondiente y tanto yo como mi hija de 14 años y el nene de 9 también dimos positivo e hicimos la cuarentena como estaba prevista, al igual que las dos familias, tanto de mi marido como de la mía, y el pediatra solamente nos llamó dos veces para controlar a mis hijos”.

“Yo quiero saber ¿Cómo pueden saber si una persona está curada si lo hacen por teléfono?, no nos vinieron a hacer controles, el médico que nos asistía nos dijo que nos faltaba un hisopado más, pero ¿Cómo puede ser que de un momento para otro nos dicen por teléfono que estamos curados?” se preguntaba la mujer que teme salir y contagiar a otras personas y siente mucha incertidumbre.

“¿Cómo puedo saber si nosotros estamos curados o no?, en todo momento nos dijeron que los nenes son los que más carga viral tienen, entonces cómo pueden dar un alta médico sin saber si los nenes están curados o no, el sábado le dieron el alta a mi marido que es uno de los marineros del Santorini y tenemos miedo de salir, no sabemos si todavía tenemos el virus o no ya que no nos hicieron otros hisopados para confirmarlo” resaltaba la mujer, para agregar que “nuestro miedo es ir a la calle, entrar al kiosco del Barrio y contagiar a otras personas, tengo una hija de 14 años que tiene acceso a las redes sociales y ha leído todo lo que han escrito de los marineros del barco, no directamente por su papá, pero incluso lo que ha dicho este concejal, que dijo que los marineros estuvieron con prostitutas y otras cosas, nosotros estábamos en cuarentena y todas esas cosas nos hicieron mucho daño, había días en que ni siquiera queríamos abrir la cortina de la casa”.

Por último, dice Natalia haberle comentado estas dudas que la invaden a la Dra. Myriam Monasterolo, responsable del Área Programática Sur: “Me respondió que estábamos recuperados, pero ni siquiera nos hicieron análisis de sangre, eso no me garantiza salir a la calle y no contagiar a nadie, para que vengan a hacernos hisopados después de que le dio positivo a mi marido tuve que llamar como 10 veces, tuve que insistir para que vengan, después de dos días de los hisopados, nos dijeron que éramos positivos, todo esto comenzó el 11 de junio con mi marido arriba del barco y nosotros quedamos en plena cuarentena”.

“Esto no es joda y en todo momento asumimos la responsabilidad de aislarnos. Se supone que ellos (sanidad) tendrían que ser los más preocupados, pero sus explicaciones no me dan seguridad, al contrario, mucha incertidumbre”, culminó manifestando Natalia, esposa de uno de los marineros que dieron positivo arriba del barco Santorini.

Fuente: El Comodorense