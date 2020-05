Chubut | Goodman: “La adhesión fue excelente en toda la provincia y esperemos que el Gobernador se comunique con nosotros”

El Secretario General de la A.T.E.Ch, habló luego de la “Caravana por la Dignidad” que convocó hoy la Mesa de Unidad Sindical en todos los pueblos, ciudades y aldeas del Chubut.

El Secretario General de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (A.T.E.Ch) Santiago Goodman, valoró la medida de protesta que llevaron a cabo durante esta tarde los empleados públicos chubutense y”también ciudadanos y ciudadanas que se sumaron a la protesta”.

“Había maestras, maestros, empleados de Vialidad, de la Administración Pública, de la Justicia, del Puerto, de cada uno de los sectores, había compañeros movilizándose”, expresó Goodman.

Remarcó que la medida de protesta es “para reclamarle al Gobernador que pague en tiempo y forma los salarios y que cumpla con los acuerdos paritarios”, ya que llevar adelante el Aislamiento “con dos meses de deuda de sueldo y con los acuerdos impagos para todos los sectores, se hace sumamente complicado. No se puede no tener certeza y no saber cuándo cobrar”.

“Este Gobierno hace que explote aún más la economía familiar de los trabajadores estatales”, agregó.

Santiago Goodman dijo que la “Caravana por la Dignidad” recorrió las calles de Rawson, Trelew, Comodoro Rivadavia, Sarmiento, Paso de indios, GanGan, Río Mayo, Cholila, Esquel, Lago Puelo, Trevelin, entre otras; destacando por encima de todas a la ciudad de Puerto Madryn, donde hubo una caravana que sobrepasaba los 150 automóviles.

Luego de haberle entregado una nota el pasado viernes y después de esta caravana, el dirigente de ATECH manifestó que tiene esperanzas de que el Gobernador Mariano Arcioni se siente con la Mesa de Unidad Sindical a dialogar.

“Esperemos que se comunique porque como siempre, nosotros tenemos ideas para compartir”, dijo el referente de los docentes.

Recalcó que desde la Mesa de Unidad Sindical entienden que la salida de esta crisis que vive Chubut y que se ha aumentado desde que comenzó la pandemia es “que se logre la Ley de Impuesto a la Riqueza, la Tributaria Extraordinaria y que se suspenda el pago de la deuda que tiene la provincia del Chubut porque eso es lo que nos asfixia diariamente a toda la ciudadanía de la provincia”.