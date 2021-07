Chubut | Hoy y mañana paro en los hospitales

El secretario general del gremio, Carlos Sepúlveda, dijo que “la decisión mayoritaria es acompañar con una jornada de protesta. Demostramos al gobierno el descontento por el cuasi acuerdo salarial unilateral que firmó fuera de la paritaria”.



Comienza hoy el paro total en todos los hospitales de Chubut. La medida de fuerza es hasta mañana y se decidió en una asamblea del Sindicato de la Salud Pública.

A las 10.30 habrá actividades en Rawson. El secretario general del gremio, Carlos Sepúlveda, dijo que “la decisión mayoritaria es acompañar con una jornada de protesta y visibilización junto a compañeros de nivel central, Rawson, Gaiman y el Valle.

Demostramos al gobierno el descontento por el cuasi acuerdo salarial unilateral que firmó fuera de la paritaria y conciliación obligatoria con gremios que no hicieron ningún tipo de consulta con las bases de las asambleas hospitalarias”, dijo. “Valoramos el anuncio del aguinaldo pero hay que tomarlo como un reclamo que se hace muchos años. Adentro aún nos viene quedando una gran cuota de deuda que no la tienen con otros organismos estatales: cláusula gatillo, categorías, paritaria convencional y paritaria salarial. Es urgente porque hace 19 meses no tenemos recomposición salarial”, sostuvo. Hoy habrá distintas manifestaciones con epicentro en Rawson. “Queremos hacerle entender al ministro de Salud, que no haga trascender que el acuerdo fue bueno. Hay mucho descontento”.

Adhesión

En cuanto a la adhesión a las medidas de fuerza, “es relativa. Se siente más en un hospital que en otro. En Trelew por la pandemia disminuyó que se plieguen más compañerospero se nota en el área externa”. Las guardias están garantizadas, confirmó además.