Chubut | Luenzo contra Massoni: “Sólo faltaban los Falcon verdes”

El cuestionable desempeño de Federico Massoni al frente del Ministerio de Seguridad de Chubut sigue generando críticas desde todos los sectores. El último en sumarse fue el senador Alfredo Luenzo, que si bien quiso evitar entrar en una polémica, al final terminó destrozando al titular de la cartera de Seguridad.

El senador Alfredo Luenzo, en una entrevista con el programa “Suban el volumen” (Cadena Tiempo), y desde su casa en Las Golondrinas, se hizo un lugar para hablar del cuestionado funcionario del Gobierno provincial: “Mis críticas son muchísimas. He denunciado y acompañado a los organismos de Derechos Humanos por las violaciones que hemos tenido en Chubut. Me da la sensación que hay muchos problemas en la personalidad de quienes conducen la política en la provincia, en varios aspectos”, comenzó diciendo Luenzo.

Fiel a su estilo directo, ese que lo convirtió en su momento en una de los periodistas más respetados de Chubut, el ahora senador no se guardó nada para el final: “Hay imágenes que me van a quedar en la retina, como detener pibes en un gimnasio. Esto nos trae a la memoria lo peor de una situación en la República Argentina, porque faltaban los Falcon verdes nada más. Hay un límite sensible entre la autoridad y el autoritarismo”, sentenció Luenzo.

El todavía senador hasta 2021 habló de sus ganas de seguir en política, pero dijo que no se desespera por un cargo, “para eso hay que tener estructura partidaria y yo no la tengo”.

Asimismo, como habitante de la zona cordillerana, dijo que “la Cordillera es la tercera pata que la provincia nunca exploró como un potencial económico. Históricamente, la provincia vivió de la pata petrolera que cada día se debilita más, más allá del esfuerzo que hacen las compañías. Es un recurso finito, hay una matriz energética en el mundo que está cambiando y creo que eso se va a acelerar luego de la pandemia. Ya no es la vaca lechera con las que se sostenía la provincia del Chubut”, evaluó Luenzo.

“La otra pata es la el empleo público que por lógica tiene como eje la zona del Valle. Y por el otro lado tenemos la Comarca Andina, indiferente a las políticas públicas a lo largo de muchos años, porque no se ha hecho nada acá. A veces falta energía eléctrica; el último fin de semana estuvimos trabajando mucho en ese sentido y yo le agradezco mucho Héctor González (secretario general de Luz y Fuerza) la predisposición cuando los empleados de Servicios Públicos llevaron adelante una retención de servicios porque no cobran, al igual que el resto de los empleados públicos. La precariedad del sistema eléctrico de la Comarca Andina data de hace mucho tiempo. A partir del año 1972 que se hicieron las redes eléctricas es casi nula la inversión que se ha hecho”, dijo con tono preocupado Luenzo.

Fuente: Diario Jornada