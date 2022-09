Chubut | Miquelarena “La situación en Trelew es preocupante”

El jefe de los fiscales se refirió a la ciudad valletana como la más complicada con la estadística delictiva. Advirtió sobre la “altísima” tasa de reincidencia.

La situación en Trelew es preocupante” dijo el procurador general de Chubut Jorge Miquelarena al referirse al informe que ubica a la ciudad de Trelew con la estadística más alta de hechos delictivos y al número más elevado de casos archivados. Reiteró que debería reformarse el Código Procesal Penal, que haya juicios unipersonales (o sea con un solo juez) y que los delincuentes detectados in fraganti tengan condena antes de los 60 días, entre otras de las cosas.

Miquelarena, indicó que “Trelew es la jurisdicción que más casos recibe superando a otras que tienen más habitantes como Comodoro Rivadavia. Las estadísticas sobre archivos tienen que ver con los casos de autores ignorados, no conocidos. Cuando sucede el hecho es la Policía quien interviene. Labra el sumario y tienen 5 días para mandarlo al Ministerio Público Fiscal. En ese plazo lo eleva y le informa qué elementos de prueba pudo colectar con respecto al hecho. También, se agrega si son autores conocidos o ignorados. Si hay elementos o no para responsabilizar”, explicó.

El procurador aclaró que cuando se habla de “archivos” es referido a los que se trata de autores ignorados. “Es la primera observación. En caso que se archive el expediente no significa que esté muerto sino hasta que aparezcan nuevos elementos; sin perjuicio de eso es preocupante la situación de Trelew”, subrayó.

No obstante, Miquelarena aclaró que “hay que ver cada caso en particular. Cada uno es diferente. Recuerdo que desde 2016, que se cumplieron 10 años de vigencia del Código y venimos reclamando una reforma. Este proyecto que se presentó más de una vez, está en Legislatura y no se trata. Lo que pretendemos es tener una mayor frecuencia de juicios, que sean rápidos, entendemos que en aquellos casos que el sujeto es encontrado in fraganti no puede pasar más de 60 días sin condena. Ya lo tendríamos con antecedentes”, destacó.

“Pretendemos juicios rápidos y unipersonales. No tiene sentido que para hacer un juicio cuya pena es de menos de 6 años haya un tribunal con 3 jueces. Demoramos más la fecha de un juicio que para investigar un homicidio. Esperamos más de 7 meses para la fecha. Es un problema de distribución de la carga de los magistrados. Se arma el debate, se citan los testigos y por ahí, la Defensa plantea la suspensión de juicio a prueba, se le da a lugar y quedan sin efecto los testigos y todo lo organizado”, manifestó.

Aseguró que “cuando se habla de inseguridad, somos el anteúltimo escalón. Tiene mucho poder el sistema carcelario: el altísimo grado de reincidencia de quienes cumplieron la pena y volvieron a delinquir marca a las claras el fracaso del sistema carcelario, si no, no volverían a reincidir. Ni hablar la prevención. Una vez que se cometió el delito, la reforma del Código va a ayudar que la mayoría de las cosas no vuelvan a suceder”.

El procurador pidió “más planificación” incluso al proyectar barrios. “Hay que prever educación y deportes. Ver qué lugares de esparcimiento existen; todo eso tiene que ver con la seguridad”.