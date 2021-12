Chubut | Puratich: “Al Regional he ido 50 veces y si no me encuentran es porque no quieren o están ocupados”

El Ministro de Salud respondió así a críticas de profesionales de Comodoro Rivadavia.



El Ministro de Salud, Fabián Puratich, respondió a través de Radio 3 a críticas vertidas sobre él en los últimos días, principalmente desde los profesionales médicos. En este sentido, se le había reclamado “recorrer más” los hospitales y ante esto disparó: “Toda mi vida trabajé en hospital”

“Las criticas las tomo y uno sabe de las chicanas”, manifestó respecto a fotos publicadas desde Comodoro Rivadavia donde un profesional operaba con un ambo donado por una carnicería.

El Ministro subrayó que se trataba de una donación de vieja data y a la cual no se le cubrió el logo del comercio, por lo que consideró lo ocurrido como una “chicana”. Apuntó ante esto que “la sociedad está angustiada y mal, y generar esto no está bueno”.

“Hay que escuchar -remarcó- pero no tolero que digan que no voy a los hospitales, al Regional he ido 50 veces y si no me encuentran es porque no quieren o están ocupados”, disparó.

En este tono, enfatizó que “no desconozco el funcionamiento de un hospital, toda mi vida trabajé en hospital, tengo 27 años de experiencia en un hospital, conozco cómo funcionan”, sentenció.

El Ministro consideró que es blanco de críticas porque “es un tiempo de gestión importante -donde- falta pero seguimos trabajando”. Sin embargo, “siempre se quedan en las cosas por hacer, se mira lo que queda no lo hecho”, finalizó.