Chubut | vecina de la ciudad de Dolavon recibió un millón de pesos del Telebingo Chubutense

Ester Vallejos, fue la ganadora de 1.000.000 pesos en efectivo correspondientes a la Cuarta Ronda del Telebingo Chubutense sorteado el domingo 10 de abril pasado. El cartón fue vendido en la localidad valletana por Elio Roberts, vendedor callejero de la agencia 2016 de Olga Cuenca de Trelew.

Una vez formalizada la entrega publicitaria, la ganadora de 1.000.000 de pesos muy emocionada adelantó que “sin bien no tengo bien pensado que hacer con la plata lo seguro es que haremos un viajecito por algún lugar del país”. Por su parte Elio Roberts contó que no es la primera vez que vende un premio “es el tercer premio que vendo en cuatro meses y el año pasado vendí dieciocho premios también en Dolavon y eso me pone contento porque la plata queda en el pueblo. Lo que quiero es que la gente gane premios”.

La titular de la Agencia 2016, Olga Cuenca, “más allá de entregar premios vendidos por esta agencia nos llena de alegría saber que una persona de trabajo es ganadora de una cantidad importante de dinero que es, de alguna manera, una recompensa que viene a través de la Lotería del Chubut” agregó además “nos satisface aún más que haya sido Elio quien vendió este premio de un millón de pesos porque es una persona que está con nosotros y es sumamente responsable en lo que el toma como un trabajo y además agradecer a la gente de Dolavon y de todo el valle que se acerca a los vendedores de nuestra agencia”.

CINCO MILLONES EN EL TELEBINGO .

Cuenca también se refirió al Telebingo que se sorteará el próximo domingo 8 de mayo que sortea 5.000.000 de pesos en la Cuarta Ronda a Bingo “este sorteo generó mucho interés entre el público apostador porque es una muy buena oportunidad de ganar un premio importante y esperemos que el fin de semana, con la proximidad de la jugada, la gente se acerque mucho más a adquirir su cartón”.

Para este domingo 8 de mayo, el Telebingo Chubutense pone en juego en la Cuarta Ronda a Bingo 5.000.000 de pesos en efectivo; para la Tercera Ronda 750.000; en la Segunda 500.000 pesos; y 250.000 pesos en la Primera. El valor del cartón es de 2.000 pesos.///