Cómo es la nueva base de brigadistas en Puerto Patriada

Tras casi diez años de espera, se habilitó la central destinada a la prevención y combate de incendios forestales en la Comarca Andina.

El Hoyo cuenta desde ahora con una nueva base del Servicio de Brigadistas de Puerto Patriada, una obra que tiene como objetivo la prevención y el combate de incendios forestales en una de las zonas de mayor riesgo de la Comarca Andina.

La construcción, emplazada a orillas del Lago Epuyén, se levantó en apenas dos meses con una inversión provincial de más de 59 millones de pesos. El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó la inauguración acompañado por autoridades provinciales, municipales y brigadistas.

Una obra esperada por casi diez años

La anterior base había quedado destruida en 2016 por un cortocircuito e incendio. Desde entonces, el edificio permaneció abandonado hasta que, finalmente, se concretó la reconstrucción.

“Durante años esta obra fue símbolo de desidia. Hoy, en un contexto difícil, logramos inaugurarla gracias a una buena administración y al trabajo conjunto con un intendente que cuida los recursos”, subrayó Torres.

Por su parte, el intendente de El Hoyo, César Salamín, remarcó que la nueva sede “se hizo con esfuerzo provincial y mano de obra local. Es un espacio más que merecido para quienes nos cuidan cada verano del fuego”.

Detalles técnicos de la base

La central de brigadistas cuenta con:

Un monoambiente con cocina y baño.

Galería exterior y hall frío para la Secretaría de Bosques.

Construcción en entramado ligero de madera de raleo, con fundaciones de hormigón armado.

Revestimientos interiores de pino ponderosa y aberturas de fabricación local.

Instalación cloacal con biodigestor, sistema de agua con termotanque eléctrico e instalación eléctrica completa.

Equipamiento y prevención

Durante la inauguración también se presentaron siete kits de ataque rápido contra incendios forestales, adquiridos por la Provincia.

“Con el mismo dinero con el que antes se decían que alcanzaba para comprar dos kits, hoy compramos siete. Esa es la diferencia entre la mala gestión y la administración responsable”, destacó Torres.

El jefe de Operaciones del Servicio Provincial del Manejo del Fuego, Sandro Lobos, celebró la finalización de la base tras años de espera: “Nuestro equipo siempre estuvo en pie, saliendo a combatir el fuego, aun sin un espacio propio. Hoy por fin contamos con una casa digna para los brigadistas”.

Paso estratégico para la Comarca

La nueva central representa una mejora edilicia, ero también se trata de un punto estratégico de respuesta en Puerto Patriada, a solo 10 kilómetros de El Hoyo, que permitirá mayor despliegue operativo en caso de siniestros.