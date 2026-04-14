El Concejo Deliberante de Cholila rechazó la reforma de la Ley de Glaciares

La declaración ratifica la vigencia de la normativa nacional y advierte sobre riesgos hídricos y ambientales.



El Honorable Concejo Deliberante de Cholila aprobó una declaración mediante la cual expresa su rechazo al proyecto de modificación de la Ley Nacional de Glaciares. La medida fue sancionada el 8 de abril de 2026 y deja en claro la postura institucional en defensa de los recursos naturales y, especialmente, de las reservas de agua dulce.

En el documento, los concejales fundamentaron su decisión destacando que la actual Ley de Glaciares protege tanto a los glaciares como al ambiente periglacial, considerándolos reservas estratégicas fundamentales para el abastecimiento de agua, la agricultura y el equilibrio del ecosistema.

Asimismo, remarcaron que la normativa vigente prohíbe actividades que puedan dañarlos, como la explotación minera, petrolera o la realización de obras de infraestructura en zonas protegidas, además de impedir la liberación de contaminantes en estos entornos sensibles.

En ese marco, advirtieron que el proyecto de reforma enviado al Congreso Nacional contradice los principios de preservación establecidos por la ley actual, y que su eventual aprobación podría habilitar a las provincias a autorizar actividades extractivas en áreas periglaciales.

Uno de los puntos de mayor preocupación planteados en la declaración es el posible impacto sobre las nacientes de ríos, como el Río Chubut, lo que pondría en riesgo una de las principales fuentes de agua de la región.

El Concejo también recordó antecedentes locales, como el plebiscito realizado en 2003 en la provincia, donde una amplia mayoría de la población se manifestó en contra de la actividad minera, consolidando un posicionamiento social y político en defensa del ambiente.

A través de esta declaración, además de rechazar la reforma, el cuerpo legislativo ratificó la plena vigencia de la Ley 26.639 y dispuso enviar copia de la resolución a autoridades provinciales y nacionales, así como a otros concejos deliberantes de la Comarca Andina.

Finalmente, se subrayó la importancia de sostener políticas de protección ambiental que garanticen la preservación de los recursos hídricos, en un contexto donde su cuidado resulta clave para el desarrollo y la calidad de vida de las comunidades.