El Concejo Deliberante de Cholila incorporó la “Banca del Vecino” como herramienta de participación ciudadana

Fue mediante la Resolución 10/2026 que regula este espacio institucional para que los vecinos expongan temas de interés comunitario



El Honorable Concejo Deliberante de Cholila aprobó la Resolución N° 10/2026 mediante la cual se incorpora formalmente la denominada “Banca del Vecino” al reglamento interno del cuerpo legislativo, consolidando así un mecanismo institucional de participación ciudadana en el ámbito local.

La medida establece un marco normativo claro para la utilización de este espacio, que permitirá a vecinos, instituciones intermedias, asociaciones civiles y organizaciones comunitarias de Cholila exponer temas de interés público vinculados a la competencia municipal. Según lo dispuesto, la participación tendrá carácter exclusivamente expositivo, consultivo y no vinculante, sin otorgar facultades deliberativas ni resolutivas.

Entre los principales aspectos de la normativa, se determina que la Banca del Vecino deberá solicitarse con una antelación mínima de 15 días, se habilitará solo una exposición por sesión ordinaria y el tiempo máximo de intervención será de diez minutos. Además, las presentaciones deberán referirse estrictamente a cuestiones de interés comunitario, quedando excluidos temas de índole partidaria, electoral o judicial en trámite, así como expresiones agraviantes o improcedentes.

El procedimiento también contempla la presentación formal mediante un formulario específico, incluido como anexo de la resolución, y la evaluación previa por parte de la Presidencia del Concejo, que podrá rechazar solicitudes que no cumplan con los requisitos establecidos.

Desde el cuerpo deliberativo destacaron que la implementación de esta herramienta fortalece la participación democrática, garantizando el derecho de los ciudadanos a expresarse dentro de un marco institucional ordenado. Asimismo, se aclaró que las propuestas o iniciativas presentadas seguirán el curso administrativo correspondiente, sin recibir tratamiento preferencial.

La Banca del Vecino estará disponible únicamente durante el período legislativo y en el marco de las sesiones ordinarias, consolidándose como un canal formal de diálogo entre la comunidad y sus representantes.