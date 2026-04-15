Cholila realizó la 9° reunión interinstitucional en el marco de la emergencia ígnea

La Municipalidad de Cholila avanza en la coordinación de acciones para fortalecer la contención social y la asistencia a familias afectadas



En el marco de la emergencia ígnea que afecta a la región, la Municipalidad de Cholila llevó adelante la 9° reunión de trabajo de la mesa interinstitucional, con el objetivo de reforzar las estrategias de acompañamiento y asistencia a las familias damnificadas.

Durante el encuentro, se avanzó en la carga, sistematización y análisis de la información relevada en territorio a partir de visitas domiciliarias realizadas desde el 4 de febrero. Este proceso permitió consolidar una base de datos unificada, organizada en función de las principales demandas detectadas en la comunidad de Cholila.

Desde el municipio destacaron que este trabajo apunta a garantizar una mirada integral y consensuada, facilitando la planificación de respuestas concretas frente a las necesidades sociales derivadas de la emergencia.

En cuanto a las líneas de acción, se impulsan charlas en instituciones educativas sobre salud mental, a cargo de profesionales del hospital local, junto con jornadas destinadas a estudiantes sobre bullying, ciberbullying y promoción del buen trato, en articulación con Policía Comunitaria.

Asimismo, se proyecta un taller itinerante de cocina para jóvenes en distintos parajes, la participación en la Feria de los 4 Valles con un stand institucional, propuestas recreativas para adultos mayores y campañas de salud vinculadas a vacunación y cuidado dental.

Otro de los ejes abordados fue la planificación de actividades comunitarias de cara al mes de septiembre, orientadas al desarrollo integral y la socialización en espacios abiertos.

En esta etapa, se incorporaron a la mesa de trabajo el Área de Deportes y Recreación municipal y el Servicio de Protección de Derechos, ampliando el abordaje hacia políticas vinculadas a la niñez y adolescencia.

Finalmente, se informó que se elevó una nota conjunta a la Secretaría de Salud provincial solicitando refuerzos de profesionales para atender la creciente demanda social, en el marco de un trabajo articulado entre el municipio, el Hospital Rural de Cholila y la Policía Comunitaria.