Caso Ángel: auditarán el accionar del Fuero de Familia de Comodoro

Lo adelantó Andrés Giacomone. Será una mirada integral. No hay plazos de finalización pero será de intervención inmediata.

El presidente del Superior Tribunal de Justicia del Chubut, Andrés Giacomone analizó la situación que se está viviendo con los Juzgados de Familia en Comodoro Rivadavia tras lo ocurrido con las actuaciones en la causa que derivo en la muerte del pequeño Angel.

“La situación en Comodoro amerita un abordaje más rápido, más concreto para verificar en principio esta situación” dijo el ministro, quien adelantó que se está trabajando en “un análisis de todo lo acontecido en el fuero de Familia de Comodoro (Rivadavia), servicio de protección de menores, el juzgado de familia en sí”.

Asimismo, confirmó que se está “analizando algún tipo de intervención en términos de auditoría para darle un abordaje integral” a lo que emergió en la ciudad petrolera. La decisión de avanzar con una auditoría es para determinar cómo fue el funcionamiento que el sistema ha tenido en este hecho.

“Es un sistema que tiene una participación de distintos actores, entonces lo que tenemos que hacer es una evaluación conjunta, global de institutos tanto jurisdiccionales como administrativos y dentro de ese marco vamos a hacer un análisis integral de la situación en general”, confirmó Giacomone.

El presidente del Superior Tribunal de Justicia puntualizó que “no sirve hacer un análisis solo particular sobre un organismo cuando fueron distintos actores los que fueron interviniendo en esta causa, así que hay que hacer un análisis conjunto para verificar cuál fue la situación de cada uno de estos actores y cuáles fueron las medidas que fueron tomando”.

La auditoría no tiene un plazo de finalización, por el contrario, se extenderá el tiempo que sea necesario para poder establecer los roles y decisiones que se tomaron a lo largo del expediente que tuvo un trágico desenlace.