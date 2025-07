Cómo reaccionó Wanda Nara cuando se enteró de que Mauro Icardi le cortó la prepaga a sus hijas

La mediática se expresó en sus redes sociales, pero luego eliminó los tuits.

Mauro Icardi regresó a Turquía acompañado de su novia, la China Suárez, pero sin poder escapar de los escándalos que lo vinculan con su ex pareja, Wanda Nara. Ayer por la noche trascendió que el futbolista dejó de pagar la prepaga a las hijas que comparten hace ya tres meses, dejándolas sin cobertura médica.

De esta forma, la empresaria decidió iniciar acciones legales y pidió que lo embarguen por la deuda de sus hijas, apuntando primeramente a «la casa de los sueños».

Además, Wanda se expresó en redes sociales frente a comentarios negativos que recibió de parte de usuarios que le cuestionaron el porqué no lo paga ella.

“Reina obvio pago todo yo. Porque mi prioridad sí son mis propios hijos. Y obvio que no esperan los tiempos de quien no cumple para comer, ni para nada”, le contestó a una usuaria que la trato de “rata”, dejando en claro que no espera el dinero de su ex pareja, quien últimamente se mostró más junto a los hijos de su nueva pareja.

En otro tuit, la mediática dejó en claro que la economía de su ex pareja no es un problema para ella: “Mientras yo viva.. me pueden cortar hasta el aire que respiro, pero a mis hijos JAMÁS les faltará nada”. Sin embargo, a los pocos minutos eliminó los tuits.