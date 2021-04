Comodoro | procesaron a dirigentes de ATE por bloquear la playa de tanques de Km.3

La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia procesó a tres dirigentes de la Asociación Trabajadores del Estado por bloquear el ingreso a la Playa de Tanques de YPF e impedir la normal de distribución de combustibles.

La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia procesó a dirigentes de la Asociación Trabajadores del Estado por bloquear el ingreso a la Playa de Tanques de YPF. Se trata de Verónica Rosales, actual titular de la Seccional; su adjunto Gerardo Coronado y el dirigente Armando Vargas.

Los tres dirigentes imputados por el «entorpecimiento» del transporte terrestre, que evitó el ingreso a la Playa de Tanques de YPF de Km. 3. Esta movilización se llevó adelante el pasado 16 de setiembre de 2019 en calle Ignacio Warnes casi Batería Independencia, entre las 7.05 y las 9.45 de la mañana, informó Diario Jornada.

Los jueces Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez revocaron el fallo de la jueza Eva Parcio, que los había sobreseído al trío por el “escaso tiempo” de duración del corte, y por no haberse registrado hechos de violencia ni daños materiales. Allí hubieron quema de cubiertas y asistieron alrededor de 40 a 50 personas a la manifestación.

Según fallo de la Cámara, hay delito cuando se impide, estorba o entorpece el funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicaciones, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas.

La Cámara consideró que el episodio se probó y que aunque el corte haya durado 3 horas –como había evaluado Parcio- no es argumento para que el trío de ATE no sea responsable. De acuerdo a la sentencia que firmaron los camaristas comodorenses, los imputados “obstaculizaron la circulación vehicular exponiendo su voluntad de hacerlo, con una extensión temporal suficiente y según los testigos, tuvieron un rol protagónico en el corte y fueron reconocidos como quienes lideraban a los manifestantes”. De no mediar más recursos, habrá juicio oral y público.