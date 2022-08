Cordillera | Alexis tiene 11 años y nació con una parálisis cerebral necesita comprar una silla postural

Su familia lanzó una campaña para reunir fondos y comprar una nueva silla postural porque la que tenía ya le quedó chica y no han tenido respuestas del Estado. El valor ronda los 200 mil pesos. “No contamos con un ingreso importante sino no estaríamos molestando”, expresó la mamá.

Esta semana se lanzó en la Comarca Andina una campaña de recolección de fondos para comprar une nueva silla postural para Alexis, un nene del barrio Catarata Norte, en El Hoyo, quien nació con una parálisis cerebral y padece una cuadriplejia espástica.

El nene requiere de una nueva silla postural para poder tener mayor autonomía y seguridad, ya que la silla con la que contaba se ha desgastado y le quedó chica.

Alicia, su mamá, transmitió que “la silla le quedó chica hace bastante ya -y una nueva- de hace años que la vengo pidiendo pero toqué fondo cuando viajé a Trelew hace poco y fue bastante traumático”.

Esto en función de que cuenta con una “huevito” que les entregó el Estado pero que no brinda contención ni seguridad suficiente para el nene.

“Le mandataron un ‘paragüita’ que no sirve y ahora le viene una cirugía importante y tenemos que volver a Trelew, es imposible viajar en esa silla, no quiero”, expresó.

La mujer lamentó que a pesar de haber gestionado ante el Estado no se le ha provisto de la silla necesaria, que tiene un valor de mercado de unos 200 mil pesos a la fecha.

“No quiero esperar más -y- por eso apelo mucho a la gente porque no me quedó de otra”, lamentó y remarco que una nueva silla “le va a cambiar la vida a él y a nosotros también como papás”, ya que el elemento que tiene ahora “es un trastorno, no es una silla”.

Cerró señalando que “en el Municipio saben que estoy pasando por esto, no es novedad”, y remarcó que “no contamos con un ingreso importante en nuestro hogar sino lo compramos nosotros y no estaríamos molestando con esto”, finalizó.

CBU para transferencias:

0830016434003274450039