Dalbon comparó la situación Cristina con lo que vivió Lula en Brasil

“Cuando esto llegue a jueces que no sean empleados del poder de turno, creo que esta sentencia va a ser anulada” afirmó el abogado.

La Cámara Federal de Casación Penal ratificó el fallo del Tribunal Oral en el caso Vialidad. Mediante el mismo se condenó a la expresidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Aunque dicho de esta manera pareciera un duro golpe para la exmandataria, para Gregorio Dalbon la “gran noticia” es que Cristina Kirchner fue absuelta de la figura correspondiente asociación ilícita. La ratificación de la condena, en cambio, hace referencia al delito de administración fraudulenta, pero el abogado no se muestra preocupado por eso: “No hay absolutamente ninguna prueba que pueda llegar a utilizarse en la Corte Suprema para poder confirmar la sentencia ”.

Dalbon evitó habar profundamente de “lawfare”, pero comparó esta situación con lo que vivió Lula en Brasil: “Cuando esto llegue a jueces que no sean empleados del poder de turno, creo que esta sentencia va a ser anulada”

Lo cierto es que, como explicó el abogado, el fallo aún no está firme y la defensa tiene la posibilidad de apelar. Si eso sucede debería intervenir la Corte Suprema, con la aclaración no menor de que este organismo no está sometido a plazos para resolver las causas que llegan a sus estrados. En simples palabras, podría resolver en diez días o en diez años. Mientras tanto, Cristina Kirchner podrá cumplir, si así lo desea, el pedido de parte del peronismo y presentarse a elecciones.

Fuente: Cba 24